Regard : Le commerce à l’heure des fêtes

Les valeurs commerciales, au même titre que nos comportements et nos gestes les plus simples et les plus élémentaires ont bel et bien changé. On réfléchit, on bouge, on agit en fonction de ces nouvelles donnes qui font partie désormais de nos mœurs. Les pratiques commerciales, à l'heure du numérique, du marketing et d'une publicité sauvage qui usent et abusent de tous les supports- histoire de faire une bonne pioche —ne ratant aucune occasion pour parvenir à cet objectif, si important et si noble à leurs yeux. «Time is money», voilà un conseil en or que les commerçants appliquent à la lettre et sans hésitation aucune. Quand il s'agit d'argent, ou plutôt de bonnes affaires, tout est permis. L'impossible est dompté pour la bonne cause. Ceci se fait d'ailleurs ressentir, voire même, lors des jours chômés et payés durant lesquels les commerçants, les pharmacies, les médecins refusent de baisser rideaux, comme ce fut le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, les vitrines sont sur leur «trente-et-un» les jours fériés et les rues sont animées. Des familles profitent de ces breaks pour se balader ou encore prendre des glaces. Les traces de la métamorphose de nos villes sont là, il faut le reconnaître, pour prouver une fois de plus que la société algérienne n'est certainement pas figée. Bien au contraire, elle ne cesse d'évoluer et de se débarrasser doucement mais sûrement de vieux réflexes, devenus carrément un frein pour faire face aux nouveaux besoins de la société. La course contre la montre est lancée. Le chronomètre est en marche et les faux pas ne sont point tolérés.

Samia D.