Démantèlement d’un réseau de contrebande à Sétif : Saisie de dix camions de friperie

Agissant sur informations faisant état de la préparation d’une opération de contrebande de friperie à partir de wilayas de l’est du pays, de Constantine et Bir Laâter dans la wilaya de Tébessa notamment vers Alger et d’autres localités, les services de la gendarmerie relevant du groupement territorial de Sétif sont parvenus à mettre la main ces derniers jours sur une grosse quantité de vêtements usagés importés. De l’exploitation minutieuse de l’information qui leur est parvenue, les éléments de la gendarmerie mettent en effet, dans la matinée du 21 septembre dernier, un barrage fixe et un second mobile sur l’autoroute Est-Ouest, parvenant ainsi à immobiliser dans la commune d’El Eulma, 10 camions de transport public chargés de palettes de friperie importée sans facture ni registre du commerce et encore moins de documents douaniers, indique le communiqué du groupement territorial. De l’enquête qui a été menée sur le terrain, il en ressort, selon le même communiqué, que les personnes agissaient dans le cadre d’une association de malfaiteurs composée de 18 personnes, faisant notamment dans la contrebande des effets vestimentaires en provenance de l’étranger et chapeautées par leurs associés B. A. et R. B., originaires de la wilaya de Tébessa, les contacts établis par le nommé K. D. de la wilaya de Sétif pour l’enlèvement de la marchandise à partir de différents locaux. Après quoi, la nuit, les différents camions partiront vers la wilaya de Constantine précédés par le nommé G. D. à l’effet de surveiller l’itinéraire et signaler toute présence de services de sécurité. Dans la localité d’El Khroub, la caravane se reconstitue en cas de contrôle et échapper ainsi à l’amende relative au défaut de la présentation des documents douaniers et annoncer que la marchandise provient de cette dernière localité et se dirigeant vers les wilayas du centre sous la coupe du nommé M. K., originaire d’Alger, et se trouvant en fuite. La coordination avec les différents groupements territoriaux débouchera sur l’immobilisation ce même jour d’un camion chargé du même produit de contrebande. Le 23 septembre, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, procèdent à l’immobilisation d’un camion avec la saisie du produit et l’arrestation de son conducteur qui était en fuite. C’est ainsi, ajoute le communiqué, que 12 camions de différents tonnages seront immobilisés et 2.577 palettes de friperie issues de la contrebande seront saisies. le montant de la marchandise saisie et qui a été remise aux services des douanes est évaluée à plus de 10 milliards de centimes. Par ailleurs 12 personnes mises en cause et dont l’âge varie entre 25 et 45 ans ont été arrêtées, 6 autres toutes identifiées sont en fuite. Le 25 septembre dernier, ajoute le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, les personnes mises en cause ont été présentées devant le procureur de la république du tribunal d’El Eulma pour les délits portant sur une association de malfaiteurs activant au sein d’un réseau criminel organisé, contrebande et détention de marchandise étrangère prohibée et infraction à la réglementation en vigueur, notamment l’article 50 de la loi complémentaire des finances. Les mis en cause ont été placées au niveau du centre de rééducation de Sétif.

F . Zoghbi