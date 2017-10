Environnement : échange d’expériences entre Oran et des villes tunisiennes

La coopération algéro-tunisienne dans le domaine de l’efficacité énergétique et le traitement de l’environnement est appelée à être développée à travers l’échange d’expérience entre Oran et des villes tunisiennes. Ainsi l’antenne méditerranéenne de l’ONG R20 Med à Oran a été sollicitée récemment par le projet de coopération euro-méditerranéen

«Energie-Emploi-Territoires (EET)», basé en Tunisie, pour l’organisation d’une visite et une journée d’études à Oran qui s’est déroulée la semaine dernière. Le projet en question (EET), lancé en janvier 2016, vise à «développer une approche territoriale modèle de la gestion énergie-climat au service de l’économie locale et à promouvoir des initiatives en matière de gestion énergétique et environnementale durable, tout en favorisant l’émergence de métiers

«verts», indique un document du bureau R20 Oran. Ce dernier a, par ailleurs, souligné que les municipalités tunisiennes de Bizerte et de Nabeul sont les principales bénéficiaires de ce projet à travers le développement d’une approche de gestion-valorisation intégrée des déchets ménagers et assimilés, aussi, la gestion énergétique durable des bâtiments. L’objectif de cette première coopération du genre est de faire découvrir à la délégation tunisienne quelques initiatives pionnières au Maghreb, dans les deux domaines, notamment les expériences innovantes initiées par le R20 MED et les acteurs locaux de la wilaya d’Oran et mises en œuvre dans le cadre de l’accord de partenariat entre le Ministère de l’Environnement et l’ONG R20 «Regions of Climate Action». Elle va permettre, en outre, de donner l’opportunité et la visibilité aux réalisations menées dans le domaine de l’économie verte en Algérie, en général, et à Oran en particulier d’une part, et d’étudier la possibilité de développement de partenariats avec la partie tunisienne, d’autre part, a-t-on indiqué. Lors de sa présence à Oran, Oussama Nagati, représentant de l’Agence nationale tunisienne de la maîtrise de l’énergie (ANME) et membre de la délégation tunisienne, a estimé que «les actions pilotes menées en Algérie, à Oran en particulier, dans divers segments de l’économie verte, ont donné des résultats tangibles sur le terrain», ajoutant que «ces réalisations peuvent être bénéfiques pour les villes tunisiennes, notamment pour ce qui est du tri sélectif à la source des déchets ménagers». Dans cette optique, le secrétaire général de la municipalité de Nabeul (Tunisie), Yahia Abidi, qui a fait également partie de la délégation, a exprimé son souhait quant à la mise à la mise en place d’un accord de coopération pour faire bénéficier sa ville du modèle oranais «notamment dans le domaine du tri sélectif et recyclage des déchets ménagers». Il convient de souligner que la délégation tunisienne, qui s’est rendue à Oran la semaine dernière, était composée de 14 personnes représentant les municipalités de Nabeul, Bizerte, une association de Nabeul partenaire du projet, l’ANME, l’ANGED, un bureau d’études spécialisé en maîtrise de l’énergie, le réseau MedCités et la coordination du projet EET.

Amel Saher