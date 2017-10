Mascara : prévention et répression

Dans le cadre du programme des activités de communication de la Direction Générale de la Sureté Nationale, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, durant la matinée du 27 septembre, une conférence de presse au siège de la Sûreté de Wilaya, en présence du chef de Bureau de Communication et des Relations Publiques et des chefs des services de wilaya de la Police Judicaire, de la Sécurité Publique et de la police Générale et Réglementation ainsi que des représentants des médias locaux. Cette conférence était destinée à exposer le bilan des activités de la Sûreté de Wilaya de Mascara durant la saison estivale de l’année 2017 et les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, la protection des personnes et des biens d’une part, et d’autre part les efforts de sensibilisation et de solidarité. Le chef de la sûreté de wilaya a présenté le bilan du service de la Police judiciaire, notamment le nombre d’affaires enregistrées et traitées. En effet, le service a enregistré durant la période considérée 1.389 affaires, dont 585 ont été traitées, impliquant 994 personnes. Comparée à la même période de l’année 2016, on constate une hausse dans le nombre des affaires enregistrées d’une différence de 403 affaires, ainsi qu’une hausse de 304 affaires traitées et 376 personnes impliquées de plus que l’année dernière. Ceci indique la présence policière sur le terrain et l’efficacité du plan mis en place. Pour ce qui est de la lutte contre les stupéfiants, le service a enregistrée 60 affaires toutes résolues, dans lesquelles 78 personnes sont impliquées. Une quantité de plus 06 kg de stupéfiants et 1.574 comprimés psychotropes ont ainsi été saisis, ce qui représente une hausse dans les quantités saisies par rapport à la saison estivale de l’année 2016 qui était de 04kg et 829 grammes de stupéfiants et 721 comprimés psychotropes. Quant aux opérations coup-de-poing, elles ont permis durant ladite période de procéder à 3.495 examens d’identité et au contrôle de 8.289 véhicules.

Dans le volet sécurité publique, le chef de la Sûreté de Wilaya a mis en exergue le plan mis en place par ses services pour réguler la circulation routière et prévenir des accidents ainsi que pour la lutte contre le commerce anarchique, ce qui a abouti à la régression du nombre d’accidents. Le locuteur a aussi loué les efforts des Brigades de Sécurité Publiques dans le cadre de la lutte contre la criminalité routière ainsi que les opérations de sensibilisation sur la prévention routière. En effet, le service de la Sécurité Publique a enregistré durant la saison estivale 2017, 161 accidents ayant entrainé la mort de deux personnes et causé des blessures à 182 autres, contre 157 accidents durant la même période de l’année 2016 ayant abouti à 05 cas de décès et 214 blessés. Il a été procédé aussi au contrôle de 35.974 véhicules à travers les barrages et patrouilles avec la mise en fourrière de 428 motocycles, soit une hausse considérable de 330 motocycles placés en fourrière par rapport à l’année 2016 durant laquelle 98 motocycles ont été confisqués.

Il a été ensuite question des activités du service de wilaya de police générale et de la Réglementation, lequel a organisé des visites en compagnie des services administratifs compétents à l’effet de contrôler les marchés et veiller à l’application des règles de commerce, d’hygiène et de santé publiques ainsi qu’à l’application des réglementations et procédures administratives relatives à la détention de registre du commerce et des autorisations délivrées par les établissements compétents. A cet égard, un nombre de 2.428 locaux ont été contrôlés, ce qui a permis de relever 349 infractions. Ainsi, un nombre de 93 dossiers judiciaires et 93 procédures administratives ont été instruits, outre 256 mises en demeure. Les interventions se sont soldées par l’exposition du bilan des activités de proximité et de solidarité organisées par les services de la sûreté de wilaya, à l’instar des visites de solidarité au profit des enfants malades admis aux hôpitaux ainsi que les expositions de proximité organisées au profit des citoyens sur les différents fléaux sociaux ainsi que les campagnes de sensibilisation en collaboration avec la société civile.

Il a été laissé place ensuite aux interventions des représentants des différents médias, qui se sont axés sur le bilan des activités, présenté par le chef de la sûreté de wilaya. A. Ghomchi