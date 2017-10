Personnes âgées : à quand une politique nationale adaptée ?

«Quand on perd la jeunesse, il faut compter sur la sagesse», dit l’adage. profitons-nous de cette sagesse de nos aînés ? Prenons-nous correctement en charge ces parents vieillissants et parfois dépendants ?

Travaillons-nous pour que toutes ces personnes afin qu’ils puissent vieillir dans la sécurité et la dignité et participer à la vie de leurs sociétés en tant que citoyens disposant de tous les droits ? « Pas toujours » répondrons-nous. Car l’autre face de la société, celle qui est cachée, qui n’est vue que si nous prenons la peine de la voir est cette société démissionnaire, méprisante et indifférente au sort de cette catégorie fragile de la population. Les récits des personnes âgées des centres de vieillesse en Algérie ont valeur de cris. Une situation marquée par la tristesse, l’abandon l’incapacité physique et des pressions psychologiques vécues quotidiennement ainsi que l’intolérance de leurs enfants et proches envers eux. Et les autres, ceux qui ne sont pas dans ces centres, sont-ils mieux ? Ces personnes du troisième âge qui font la manche, qui errent dans les rues et artères des villes qui squattent jardins et espaces publics terrassés par l’ennui et l’inoccupation. Dans notre pays, plusieurs générations cohabitent ou vivent ensemble dans des habitations dont les infrastructures et parfois la promiscuité sont incompatibles avec l’état de santé des aînés vieillissants et parfois dépendants. Des sociologues estiment qu’aujourd’hui les personnes âgées en Algérie vivent l’ingratitude de la part des familles et une négligence de la part de l'Etat. L’association Ihcène, qui s’occupe des personnes âgées, propose chaque année la mise en place d’une batterie de mesures pour redonner de l’espoir et de la dignité à cette catégorie vulnérable. Propositions qui restent néanmoins sans écho de la part des pouvoirs publics. Elle demande, entre autres, de revoir à la hausse l’Allocation du filet social (AFS), l’élaboration de listes de bénéficiaires de l’action sociale, la création de relais d’écoute, l’adaptation de l’habitat des personnes âgées, la création de centres spécialisés en gériatrie, le développement des soins à domicile. Pour améliorer les conditions de vie dans les centres de vieillesse, l’association sollicite un effort budgétaire supplémentaire de l’Etat. Les membres de l’association Ihcène estiment nécessaire de relever la dotation journalière des pensionnaires des centres de vieillesse. Elle estime primordial de séparer les personnes âgées des malades mentaux.

«Ces deux catégories ne peuvent valablement cohabiter d’autant plus que les malades mentaux nécessitent des soins particuliers et des structures spécialisées.» Aujourd'hui, les personnes âgées représentent 3,6 millions et seront plus de 9 millions en 2040. A quand une véritable évaluation de l’ampleur du vieillissement et de ses conséquences ? A quand des services de gériatrie en Algérie ? A quand une stratégie nationale équilibrée et adaptée ?

Farida Larbi