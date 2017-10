M’sila : Création d’un ciné-club « Mohamed Lakhdar Hamina »

Un ciné-club baptisé "Mohamed Lakhdar Hamina" a été créé dernièrement dans la ville de M’sila et se donne pour mission de réhabiliter les projections cinématographiques dans la capitale du Hodna, a indiqué samedi dernier, le directeur de wilaya de la culture, Rabah Dherif. Réunissant un groupe de cinéphiles, ce ciné-club qui porte le nom de ce cinéaste algérien de renommée internationale, né à M’sila est installé à la salle de cinéma Hodna. Il tentera progressivement d’élargir son cercle et d’attirer les cinéphiles qui n’ont pas fréquenté de salles depuis environ deux décennies de fermeture des salles de la wilaya, a indiqué le même responsable. L’initiative requerra de retisser des relations avec le public et des cinéastes et d’animer des conférences et rencontres pour présenter au public le travail colossal qu’exige la composition d’une œuvre cinématographique, selon la même source. En 2005, la salle de cinéma Hodna a été reprise par le secteur de la culture et a bénéficié de travaux de restauration. Son exploitation est restée depuis réservée aux réunions, meetings des partis politiques et aux concerts. Pour en réhabiliter la vocation, la direction de la culture a ouvert l’établissement aux troupes de théâtre et aux cinéphiles. (APS)