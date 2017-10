Le Coin du copiste : FIBDA 2017 , un programme alléchant

Bien que l’entrée soit payante depuis une année comme cela se fait dans bien des pays du monde qui veulent rentrer dans les frais qu’occasionne un grand événement culturel d’envergure international, le FIBDA tient toujours ses promesses en voulant à chaque édition surprendre ses visiteurs les plus férus de bandes dessinées par des activités nouvelles. Le festival, qui démarre demain, ouvrira ses portes dans deux espaces différents et cette initiative peut contenter des Algérois qui résident dans des quartiers éloignés du lieu où se déroule habituellement la manifestation. D’une durée de cinq jours, la dixième édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Alger qui s’étalera jusqu’au 7 octobre avec cette fois un programme divisé entre l’esplanade Riadh El Feth et le Palais de la Culture a dévoilé le contenu de son programme sur son site officiel. Avec pour 2017 comme invitée d’honneur la France réputée pour être un parfait réceptacle et en même temps un vrai tremplin pour les créateurs de divers horizons, le FIBDA prévoit de nombreux ateliers, conférences, expositions ou concours de cosplays, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Le 9e art sera célébré pendant presque une semaine avec la présence de plusieurs bédéistes étrangers et algériens dont on découvrira les noms en y faisant un grand tour. La particularité outre le fait que l’exposition des ouvrages puisse attirer beaucoup de monde est que cette édition revêt un caractère pédagogique dans la mesure où il va offrir aux plus jeunes une initiation encadrée par des professionnels du métier au 9e art. En effet notre source indique qu’« Une dizaine d’ateliers dédiés aux enfants couvriront le dessin, le make-up manga, la photographie sans oublier la lecture de contes. Un atelier intitulé « l’arbre idyllique » avec le Canadien Simon Dupuis, et un atelier d’animation informatique avec l’Américain David Andrade seront pour leur part ouvert aux adultes. » Et de poursuivre plus loin avec de plus amples informations : « Du côté du palais de la culture Moufdi-Zakaria, les conférences seront légion. Des bédéistes français (la France étant le pays à l’honneur) viendront entre autres débattre du « féminisme à travers la bande dessinée », du « récit de voyage en bande dessinée », mais aussi « du cosplay en Algérie ».

Plusieurs expositions seront ouvertes au public au niveau de l’OREF et au palais de la culture dont les rétrospectives « El Manchar » et « Uderzo in extenso ».

Pour lire et télécharger le programme détaillé.

Notez que l’entrée est fixée à 300 DA par jour, avec une formule à 450 DA le week-end et 600 DA la semaine. Les enfants de moins de 4 ans profitent quant à eux d’une entrée gratuite.

L. Graba