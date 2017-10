Le groupe JAMBINAI à Ibn Khaldoun : Quand le post-rock coréen séduit

Magique, exceptionnel, original et époustouflant, ce sont là les termes qui correspondent parfaitement à la prestation du groupe Jambinai. Originaire de Corée du Sud, ce groupe a, en effet, offert, hier, un concert sensationnel aux Algérois à la salle Ibn Khaldoun. En tournée mondiale, il a été invité à donner un concert à Alger à l'occasion de la semaine coréenne 2017. Jambinai se situe entre la musique coréenne traditionnelle et le rock. En tournée mondiale, il s’est rendu à Alger à l'occasion de cette semaine. « Une patte de velours dans un monde de métal », c’est avec cette expression que la presse internationale l’a qualifié, et cela à juste titre. Ce groupe de jeunes Coréens, célèbre de par le monde, fait de la fusion de styles et offre une musique habillée d’émotion et de beauté croissante, et décroissante de façon épique, à déclencher une force d’ondes positives au sein des spectateurs venus nombreux pour découvrir une combinaison de composition sonores étonnantes. L’exotisme de leur musique ne se limite pas à leur origine asiatique. Les 5 membres du groupe musical post-rock tradi-moderne, Jambinai, mêlent de façon surprenante instrumentation moderne et traditionnelle. Un mélange de sons fascinants du passé avec des éléments de musique folklorique de métal et de musique électronique. C'est justement de ce côté-là, des instruments, que Jambinai tire sa singularité. Des instruments modernes et traditionnels pour une musique qui oscille entre Zen attitude asiatique et furie rock, sonorités ancestrales et atmosphère électrique contemporaine. L’ambiance est montée d’un cran quand les 5 musiciens ont interprété leur morceau intitulé Keep the silence (gardez le silence). « Cette chanson est en hommage aux 304 victimes du naufrage d’un navire a Séoul. Ce ferry a coulé le 16 avril au large de la Corée du Sud avec 476 personnes à bord, dont 325 lycéens », a expliqué Ilwoo Lee guitariste et joueur de piri (un instrument de musique coréen à anche double et à perce cylindrique utilisé à la fois dans la musique de cour, la musique religieuse et la musique populaire). D’ailleurs, ils ont réussi a emmené le public dans leur répertoire étonnant, tout en immortalisant ces instants par l'utilisation de caméscopes, appareils vidéos et photos numériques, un spectacle d’une heure trente qui l’a ravi et qui s’est achevé sur un standing ovation. Il y a lieu de dire que Jambinai a été sélectionné comme l’un des six meilleurs artistes « best artists » au festival ArcTanGent 2017, ils ont sorti leur premier album complet, « Différence » en février 2012. Le disque hautement acclamé innovant a remporté le prix « best crossover album » en 2013 et « Korean music awards », l’album a également valu a Jambinai une nomination pour le « best jazz and crossover performance ». Leur dernier album « A Hermitage » — celui qu’ils ont interprété à Ibn Khaldoun — a reçu des superbes critiques.

