Spectacle musical andalou à l’Opéra d’Alger : Hommage aux grands maîtres

C’est en hommage aux «chouyoukh», que l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh a abrité, samedi dernier, un spectacle musical interprété par l’Ensemble national de la musique andalouse de l’Opéra d’Alger.

En effet, l’orchestre régional d’Alger a envoûté, vendredi dernier, le public algérois le temps d’une soirée andalouse baptisé « Mémoire en héritage ». Ce spectacle entre dans le cadre du programme des activités de l’Opéra d’Alger. Interprétant quelques succès des maîtres de la chanson andalouse des différentes écoles (sanaa, malouf et gharnatya), pas moins de huit interprètes se sont succédé sur la scène de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Il s’agit de Mokdad Zerrouk, Bestani Billel, Abderrezak Abdeldjalil, Abdelkader Rezkellah, Lyes Boukoura, Nadjib Kateb, Abdelfetah Rouane. Ces derniers étaient accompagnés par l’ensemble de l’orchestre national de musique andalouse dirigé par Samir Boukridira. Plutôt enclin à jouir l’andalou, le public a été conquis à travers l'excellente prestation donnée par l'orchestre dirigé par Boukridira, un bel ensemble architectural à la blancheur éclatante conjuguant esthétique, confort et modernité. L'ouverture de la soirée a été assurée dans le style "zidane" par Mokdad Zerrouk, suivi de Billel Bestani dans le style "Mezmoum", Abderezak Abdeldjalil dans le style "Rsed" et Lyes Boukoura dans le style "Sika". Composé d’une trentaine de musiciens, l’orchestre régional d’Alger a gratifié le public d'un bouquet de virtuoses, musiciens professionnels chevronnés, qui ont fait preuve d'un grand talent artistique. A l’instar de Hadj El Mahfoud, d’autres piliers de différentes écoles de la musique andalouse ont été honorés, il s’agit d’Essadek El Bejaoui, Cheikh Farid Ouejedi, Dahmen Ben Achour et Cheikh Abdelkrim Dali, El Hadj Tahar El Fergani auxquels une soirée leur a été dédiée. La salle envoûtée saluait l'orchestre et battait la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris… Un moment chargé d'émotion, de bonheur et de paix qui la plongera dans un merveilleux voyage à travers l'Andalousie arabe, sur les traces ou dans les pas de Zyriab.

Sihem Oubraham