Elections locales 2017, Le Président de la HIISE : « la loi sera appliquée dans toute sa rigueur »

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, M. Abdelwahab Derbal, a affirmé, hier à El Moudjahid, que ses services n’ont à présent enregistré aucun dépassement dans l’opération de dépôt des dossiers des candidats aux prochaines consultations locales, précisant toutefois que l’instance qu’il dirige est dans l’attente des «rapports en cours d’élaboration au niveau local par des magistrats et personnalités indépendantes».

Concernant les allégations portées à l’encontre du Front de libération nationale (FLN), sur le fait que ce parti aurait déposé les dossiers de ses candidats après les délais légaux, qui ont expiré le 24 septembre dernier, le président de la HIISE, a été péremptoire : « Je ne suis pas au courant de ces faits que j’ai lus uniquement dans la presse. Mais la HIISE se réfère à la réalité et aux preuves et non pas aux paroles. » Mais souligne-t-il, au cas où l’instance enregistre des dépassements, la loi est claire et sera appliquée dans toute sa rigueur, quelle que soit l’obédience ou l’importance du parti ».

Selon M. Derbal, compte tenu de la particularité des élections locales, l’instance qu’il préside a décidé d’installer des rapporteurs dans chacune des permanences chargée du suivi des différentes étapes liées à ce scrutin. Ce qui permettra, de ce fait, un meilleur contrôle de ces élections, vu qu’au niveau de chaque permanence, ces mesures ainsi décidées, permettront une intervention en temps réel pour parer à tout genre de dépassements.

M. Derbal a défendu les membres composant l’instance qu’il préside qui est composée de magistrats et de personnalités indépendantes qui ont leur poids, une réputation et une intégrité professionnelles reconnues, soulignant que ces derniers « assument pleinement leurs obligations dans le suivi du processus électoral et qu’il n’est donc pas admissible de remettre en cause leur travail ». Il convient de rappeler que le président de la HIISE, M. Derbal, avait affirmé en une occasion précédente, que l’instance comptait s’acquitter de son devoir constitutionnel pour consacrer la liberté de choix qui reste la meilleure voie vers des élections transparentes et intègres à même de garantir la stabilité politique du pays». Il a appelé de ce fait les membres de la HIISE à « continuer sur la même détermination dont ils ont fait montre au cours des législatives de mai 2017 », d’autant que les élections locales exigent davantage d’efforts, un suivi permanent sur le terrain et de plus grands moyens.



Les élections locales sont un défi à relever



Saluant les efforts des membres de la HIISE sur la scène politique en vue d’assurer une transition sûre du pays vers une nouvelle étape plus stable et plus développée, M. Derbal a souligné que les élections locales « sont un défi à relever face à l’opinion publique à l’intérieur et à extérieur du pays ». « Ce que la HIISE peut apporter à l’Algérie en cette conjoncture marquée par un contexte régional et international difficile est de contribuer avec ses partenaires politiques, les médias et l’administration, à garantir la liberté de choix qui constitue le principe même d’un processus électoral propre », a encore souligné M. Derbal, précisant que tous les acteurs politiques doivent se « solidariser pour la réalisation de l’objectif constitutionnel, la tenue d’élections transparentes et intègres ».

De ce fait, « les politiques qui animent les élections en tant que premiers responsables de la transparence du processus électoral, sont tous appelés à mobiliser leurs énergies pour garantir la régularité de ce dernier étant la seule voie de la légitimité », a-t-il dit. M. Derbal a tenu à préciser que la HIISE n’était pas une commission, mais plutôt une instance constitutionnelle qui doit accomplir un devoir constitutionnel en vertu d’une loi organique totalement indépendante du code électoral. « L’instance coordonne ses efforts en prévision des prochaines élections locales », a-t-il ajouté.

M. Derbal avait indiqué également, que « l’expérience modeste de la Haute instance indépendante de surveillance des élections en application de ce que lui confère la Constitution, a démontré pragmatiquement que les textes juridiques régissant le processus électoral nécessitent davantage de réforme, de révision et de renouveau dans leurs différents aspects ».

Il avait souligné tout particulièrement les lois organiques et les décrets règlementaires, insistant sur l’importance de « définir avec précision certaines prérogatives de responsables administratifs au niveau local afin que chaque partie assume ses responsabilités loin de tout arbitraire ou irrespect de la loi et que l’instance puisse accomplir sa mission ». L’intervention efficace de l’instance auprès des concernés par l’opération électorale « avait besoin de plus d’adaptation des lois et règlements en vigueur », avait-il poursuivi.

A ce propos, M. Derbal avait précisé que la question « requiert à l’avenir, un élargissement des prérogatives de l’instance tout en mettant en place des mécanismes juridiques qui définissent l’action de contrôle qui est du seul ressort de celle-ci, tout en veillant à l’application de la loi et à la réunion de tout ce qui est susceptible d’assurer des élections propres, seul garant de la confiance, de la quiétude et de la stabilité ».

Salima Ettouahria

MSP

Hausse de la participation par rapport aux dernières législatives

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) prévoit une hausse de la participation aux élections locales, par rapport aux dernières élections législatives du 4 mai dernier, a indiqué vendredi dernier à Alger le président de cette formation politique, Abdelmadjid Menasra. Présidant l’ouverture du séminaire national des instances électorales de wilaya de son parti, M. Menasra prévoit «une plus grande participation aux prochaines élections locales que celle enregistrée aux dernières élections législatives, mais qui pourrait ne pas dépasser les 50%».

M. Menasra a précisé que «l’objectif» de la participation de sa formation politique pour la cinquième fois aux élections locales, avec 270 listes pour les APC et 47 listes pour les APW, était «de convaincre le peuple que le changement ne pouvait s’opérer qu’à travers la participation aux élections», ajoutant que l’urne «est à même de contribuer à trouver des solutions à la situation économique difficile» que le parti espère voir prendre fin. La hausse de la participation des partis politiques aux prochaines élections locales «exprime l’attachement de ces partis au processus démocratique qui est la seule voie pour la réalisation du développement du pays», a-t-il dit.

«Ce séminaire sera consacré à la préparation des volets de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre prochain et au réajustement du discours politique du parti aux niveaux national et local», a-t-il expliqué. (APS)

Béchar

Les candidats à pied d’œuvre

Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections et suite après la révision exceptionnelle des listes électorales, ayant pris fin le 13 septembre dernier, le bureau des élections de la commune de Béchar a enregistré 5.842 nouveaux inscrits sur ses listes, alors que 4.000 cartes d’électeurs ont déjà été remises. Des chiffres qui risquent, selon les chargés de cette opération, d’être revus à la hausse à l’occasion de la prochaine révision ordinaire des listes électorales, au courant du mois d’octobre. Pour l’instant, l’heure est à l’étude des dossiers des candidats et à leur conformité aux conditions fixées par la loi électorale, au moment où la commission chargée de cette entreprise et à la date de la clôture officielle du dépôt des candidatures pour les prochaines élections, le 24 septembre dernier, a enregistré, pour la wilaya de Béchar, 13 listes de parti pour les APW et 103 listes pour les APC.

Ramdane Bezza

Tlemcen

Développement des communes frontalières



Les communes frontalières de la wilaya de Tlemcen bénéficieront, en 2018, d’un programme spécial pour leur développement, a annoncé le responsable de l’exécutif local, lors d’une rencontre tenue samedi à Beni Boussaid avec les représentants de la société civile de cette daïra située à 55 kilomètres du chef-lieu de wilaya. Ce programme, qui sera contenu dans la prochaine loi de finances, sera financé à hauteur d’un pour cent du budget de l’Etat, a indiqué Ali Benyaiche, mettant l’accent sur l’intérêt accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et le gouvernement, au développement de ces régions. Dès à présent, le conseil exécutif de la wilaya a entamé l’élaboration de propositions de projets de développement concrets pour l’amélioration des conditions de vie de ces régions, a fait savoir le wali invitant les autorités de cette daïra composée de deux communes à transmettre leurs propositions. Ali Benyaiche a, également, fait part à l’assistance des dernières décisions gouvernementales relatives à la levée des gels de certains projets en relation avec les conditions de vie des citoyens, notamment ceux des secteurs de l’éducation et de la santé. Des secteurs qui concernent la wilaya de Tlemcen, a-t-il souligné ajoutant que des programmes communaux (PCD), du Fonds de développement des collectivités locales (FCCL) et sectoriels (PSD) conséquents seront affectés à la wilaya.

A l’occasion, le responsable de l’exécutif a annoncé l’ouverture, le 15 octobre prochain, de la polyclinique avec maternité, réceptionnée, le 31 janvier dernier. Cette infrastructure qui s’étend sur 11.766,5 m2, améliorera sensiblement la prise en charge des citoyens en matière de santé. Le directeur de la santé a été instruit pour l’installation des équipements et l’affectation des personnels requis pour l’ouverture de cette polyclinique.

Par ailleurs, Ali Benyaiche a indiqué que des mises en demeure ont été adressées à 42 des 43 investisseurs bénéficiaires d’actes de concession au niveau de la zone d’activités de Sidi M’barek pour le lancement des travaux de réalisation de leurs projets. Dans le cas contraire, la wilaya récupérera ses terrains pour les redistribuer, a-t-il averti, rappelant qu’une enveloppe de 85 millions de dinars a été dépensée par l’Etat pour des travaux de réhabilitation de cette zone, y compris un tapis en goudron et l’éclairage public. «Nous comptons beaucoup sur cette zone pour la création de postes d’emploi au profit des jeunes de cette région frontalière», a-t-il déclaré, rappelant que le centre de formation professionnelle qui sera achevé dans huit mois, contribuera à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée sur place. Répondant aux doléances de citoyens présents, le wali a annoncé la prochaine indemnisation des agriculteurs, dont les terres ont été expropriées pour la réalisation de tranchées.

Lors de cette visite d’inspection, le responsable de l’exécutif a inauguré un réservoir d’eau de 200 m3 dans la commune de Sidi Mejahed, avant de s’enquérir de l’état d’avancement du projet de 50 logements LPL.

Au chef-lieu de daïra, le wali a visité le stade communal doté d’une pelouse artificielle, avant de rassurer les habitants de Roubane, un village situé de la frontière ouest, au sujet de l’octroi d’actes de propriétés et de livrets fonciers. (APS)