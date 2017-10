Impôt sur la fortune :« Une mesure psychologique » selon M. Mekidèche

L’introduction de l’impôt sur la fortune, prévue dans le projet de Loi finances-2018 et annoncée récemment par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a suscité bien des débat et controverses. Pour le vice président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha Mékidèche, cet impôt constitue une mesure psychologique revendiquée par une partie de la classe politique, mais également par les syndicats et l’opinion publique. S’exprimant lors de son passage jeudi sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio nationale, il a exprimé sa pleine adhésion à l’introduction de cet impôt, indiquant qu’il ne voyait pas pourquoi on ferait peser le fardeau seulement sur les salariés et les ménages et que les propriétaires de patrimoine important seraient exemptés. Et de rappeler que le Premier ministre avait précisé qu’il existe déjà un impôt sur le patrimoine, soulignant que 90% des citoyens algériens ne seront pas concernés par cet impôt. À une question relative à la situation financière actuelle de l’Algérie, il a indiqué que «s’agissant de nos équilibres budgétaires intérieurs, la situation était prévisible. La preuve étant que j’avais déclaré auparavant que la première secousse que nous allons avoir c’est la secousse budgétaire. Donc, de ce point de vue la, je pense qu’il y avait au départ une sous-estimation quant à la durée et à l’ampleur de la crise budgétaire». Il existait une posture laissant penser que cette crise était identique à celle de 2007/2008, qui allait durer une dizaine de mois et que par la suite, on en reviendrait à une fiscalité pétrolière permettant de couvrir les déficits financiers. Il dira dans ce sens qu’à son avis c’était une position qui n’était pas, donc d’anticipation suffisamment forte en matière de gestion de la crise, mais qu’il fallait dés le début aller vers un arrêt de la politique de l’expansion budgétaire pour éviter la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui et chercher ensuite d’autre solutions. « Donc, a-t-il dit, c’est un des aspects et c’est maintenant qu’on découvre les chiffres qui ont été donné par le ministre des Finances de 8.800 milliards de dinars, déficit budgétaire cumulé sur les trois dernières exercices 2014, 2015 et 2016 qui représente à peu prés un peu moins de 25 milliards de dollars par an et cela n’a pas été observé à mon avis de façon suffisamment précise pour mettre en place le plafonnement budgétaire ». «Les pouvoirs publics auraient dû, dit-il, intervenir au lendemain même du juin 2014 date de début de la crise parce qu’on était installé dans une crise à cycle long », avant d’ajouter que « la seule réponse avait été donnée à l’époque, c’est la mesure prise par la banque d’Algérie celle concernant la dévaluation progressive du dinar pour générer plus de devise en matière de fiscalité pétrolière d’une part et d’autre part rendre plus chère les importations ».

Considérant le recours au financement non conventionnel comme une mesure imparable, Mekidèche, estime, qu’à l’avenir, il faudra être plus précis dans l’évaluation, à leur juste valeur, du niveau du déficit financier. L’invité de rédaction a insisté, à cet effet, sur l’attention particulière quant à l’usage qui va être fait des ressources qui seront générées et tirer des enseignements en vue du prochain défi concernant les équilibres extérieurs. « Si on ne fait rien, si on n’allume pas d’autres moteurs de croissance, le pays va se retrouver dans une situation où il faudra arbitrer les dotations en devises des entreprises, privées en particulier » a-t-il relevé. Tout en regrettant le manque de banques privées en Algérie, l’économiste dira : « Il faut aller vers l’ouverture de banques privées pour mobiliser de l’argent qui n’était peut-être pas mobilisé à ce jour».

Ce dernier dira aussi que « l’Etat doit jouer le rôle de régulateur de marché et tout en soutenant la croissance par des politiques qui permettent de débureaucratiser l’acte d’investir car les investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain et sont également les recettes fiscales hors-hydrocarbure de demain aussi ».

M. A. Z.