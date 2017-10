1re Conférence internationale sur l’investissement en Afrique : Stimuler les échanges intra-africains

Organisée par le groupe d’investissement Égypto-Émirati « BPW » et le Conseil Afro-Arabe pour le développement socio-économique, la 1ére conférence internationale sur l’investissement en Afrique se déroulera du 31 octobre au 02 novembre 2017, au Caire, capitale égyptienne.

L’évènement qui regroupera des centaines de banques internationales, institutions financières, investisseurs, chefs d’entreprises et organisations professionnelles provenant de 54 pays du continent africain, s’inscrit dans la dynamique visant à stimuler les échanges intra-africains. Aussi, cette plate-forme économique vise à encourager les partenariats entre les secteurs publics et privés dans différents domaines tels que les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, et le commerce.

La conférence du Caire donnera également l’opportunité aux décideurs politiques et acteurs économiques de se concerter sur les moyens de déployer le potentiel du continent au service du développement de la région et de mener des réflexions pour mettre en route des projets d’intérêt commun d’autant plus que le climat des affaires est favorable dans l’ensemble des pays africains. Il s’agira ainsi de mettre en place les instruments nécessaires pour faciliter l’accès des investisseurs étrangers aux marchés africains.

À propos d’IDE, le dernier rapport de la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement sur l’investissement, diffusé le 7 juin dernier indique que les flux d’investissements directs étrangers à destination de l’Afrique ont atteint 59 milliards de dollars en 2016, enregistrant leur cinquième année de baisse consécutive, soit un recul de 3% par rapport à 2015 (61 milliards de dollars).

Les données de la Cnuced soulignent que le plus gros volume de ces IDE a été capté par cinq pays, à savoir l’Angola, l’Égypte, le Nigéria, le Ghana et l’Éthiopie, représentant 57% du total des investissements. Les IDE vers l’Égypte ont augmenté de 17% pour atteindre 8,1 milliards de dollars dopant ainsi les performances de l’Afrique du Nord.

Les IDE vers l’Afrique du Nord ont en effet augmenté de 11%, soit 14,5 milliards. L’Afrique de l’Est a capté 7,1 milliards de dollars d’IDE en 2016, soit 13% de plus qu’en 2015. En Afrique de l’Ouest, les flux d’IDE ont enregistré une croissance de 12% pour atteindre 11,4 milliards de dollars alors que l’Afrique australe a drainé 21,2 milliards de dollars d’IDE avec une baisse de 18%. Pour l’année 2017, la

Cnuced s’est montrée plus optimiste. « Les investissements étrangers directs devraient reprendre en 2017 », a-t-elle souligné. Si les pays les moins avancés sont en mesure d’attirer davantage d’investissements directs dans les secteurs manufacturiers et des services, les secteurs pétrolier et gazier demeureront à l’avenir les plus attractifs, prévoit le Cnuced.

D. Akila