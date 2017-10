Tourisme en 2016 : Plus d’un milliard de dinars de revenus

Le rapport d’hospitalité touristique établi par JumiaTravel Algérie relève que les revenus globaux générés par le secteur touristique en 2016 sont de l’ordre de 1,230 milliards DA, soit 7.4% du PIB. Les principaux domaines créateurs de cette valeur ajoutée sont «l’hôtellerie, les agences de voyages, les compagnies aériennes, mais également les restaurants et les activités de loisirs».

Le secteur touristique emploi près de 261 000 agents dans des hôtels, cafés et restaurants, et près de 810 000 dans le domaine de l’artisanat, soit plus d’1 million d’actifs. Quant à la formation, l’Algérie compte 04 établissements de formation sous tutelle (ENST- ITHT-ESHRA), 08 instituts spécialisés dans le tourisme et l’hôtellerie sous tutelle du ministère de l’Enseignement et la Formation professionnelle, ainsi que 60 écoles et centres de formation privés. Qu’en est-il du «e-tourisme» ? Le même rapport de JumiaTravel souligne qu’«en 2017, le taux de pénétration d’internet est estimé à 45.5%, soit près de 18 millions d’internautes qui passent plus de 4 heures par jour connectés.» Le recours aux NTIC devient nécessaire pour accrocher le maximum d’agences de voyages et de touristes, et pour donner une plus grande visibilité du potentiel touristique de l’Algérie.

La nouvelle ère de consommation via Internet ne laisse d’autres alternatives aux acteurs du tourisme que l’adhésion. Dans cette optique, certains responsables du secteur relèvent l’importance de définir une relation contractuelle agence de voyages-hôtel-client dans le cadre du e-tourisme. Le tourisme et les nouvelles technologies sont inexorablement voués à converger complètement vers un tourisme numérique. Ce mode électronique permet l’échange d’informations en temps réel et offre des moyens instantanés et pratiques pour commercialiser le produit, préparer, organiser et réserver des voyages, ainsi que pour identifier la destination voulue, acheter le billet de transport, élaborer un itinéraire et réserver des nuitées à l’hôtel ou autre hébergement. Lancé en 2009 par l’ex-ministre du Tourisme, Cherif Rahmani, ce secteur a encore du chemin à faire et doit plus que jamais rattrapé le retard. Par ailleurs il convient de souligner qu’en ce qui concerne la répartition par région, le rapport de Jumia montre que «les réservations en ligne se font principalement d’Alger et Oran mais aussi Bejaia et Annaba, là où le taux de pénétration d’Internet est le plus élevé ».

Les jeunes de moins de 44 ans sont les premiers à adopter

l’e-tourisme en Algérie (77%), alors que 70% des visites sont effectuées via des smartphones. S’agissant du flux touristique à travers le monde, il représente 1,2 milliards de touristes en 2016, et l’OMT estime que ce chiffre pourrait atteindre 1,8 milliards de touristes à l’horizon 2030. Le tourisme à hauteur de 10% du PIB mondial.

Fouad Irnatene