Violences au Biafra (Nigeria) : Le président Buhari appelle au dialogue

Le président nigérian Muhammadu Buhari a condamné hier les appels au "démembrement" du Nigeria et appelé à un dialogue "rationnel" après des violences entre sécessionnistes pro-Biafra et forces de l'ordre dans le sud-est. "Les récents appels à la restructuration (de l'Etat fédéral), plutôt appropriés dans un débat légitime, ont permis à des groupes hautement irresponsables d'appeler au démembrement du pays", a déclaré le chef de l'Etat nigérian dans un discours, faisant allusion au mouvement indépendantiste pro-Biafra. "Nous ne pouvons pas et nous ne permettrons pas un tel plaidoyer", a-t-il affirmé. Le Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra (IPOB) réclame la création d'une république indépendante dans le sud-est du Nigeria, à grande majorité igbo. Les tensions montent dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe, Nnamdi Kanu, détenu jusqu'à sa libération sous caution en avril dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'Etat devrait débuter à Abuja le mois prochain. L'armée a massivement déployé des troupes dans l'Etat d'Abia début septembre, officiellement dans le cadre d'opérations de lutte contre la criminalité, mais l'IPOB a dénoncé une répression sanglante ciblant ses membres, au cours de laquelle plusieurs militants auraient été tués. Des heurts violents ont opposé l'armée et indépendantistes dans l'Etat d'Abia et la ville pétrolière de Port Harcourt, dans l'Etat voisin de Rivers. Ces violences ont ensuite menacé de prendre une dimension interethnique plus large lorsque des troubles ont éclaté dans la ville de Jos, dans le centre du pays.