Conflit syrien : 3.000 morts en septembre

Au moins 3.000 personnes, dont 955 civils, ont été tuées en septembre dans le conflit qui ravage la Syrie, soit le mois le plus meurtrier depuis le début de l'année 2017. Plus de 70% des victimes civiles ont été tuées dans les frappes aériennes. Appuyées par l'aviation de l'allié russe, les forces régulières mènent une offensive à Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, pour reprendre à Daesh les territoires encore sous leur contrôle. De son côté, la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis fournit un appui aérien aux Forces démocratiques syriennes (FDS) également engagée contre l'EI dans son bastion du nord de la Syrie, Raqa, mais aussi à Deir Ezzor. Le bilan en hausse est dû à "l'intensification des raids de la coalition internationale et de la Russie contre les bastions terroristes dans le nord et l'est de la Syrie, mais aussi à l'intensification des frappes russes et celles de l’armée syrienne contre les régions contrôlées par les rebelles. Quelque 955 civils ont ainsi été tués dans les violences du mois de septembre, dont 207 enfants. Par ailleurs, 738 terroristes, appartenant notamment à l'EI ou à Tahrir al-Cham, dirigé par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, ont été tués. Même si le territoire contrôlé par Daesh s’est réduit en peau de chagrin sous l’effet des offensives menées par Moscou et l’armée régulière syrienne d’une part et la coalition internationale dirigée par Washington d’autre part, la capacité de nuisance des éléments de l’organisation EI n’est pas totalement anéanti et demeure encore menaçante. Ainsi, les éléments de Daesh ont pris hier le contrôle d'une ville symbolique du centre du pays après une offensive surprise contre les forces régulières syriennes. Hier à l'aube toute la ville d'Al-Qaryatayn, située au sud-est de Homs dans le désert syrien est tombée entre les mains des terroristes. L'assaut de l'EI contre Al-Qaryatayn est intervenu 72 heures après des attaques surprises de l'EI contre les forces syriennes et qui ont fait au moins 128 morts, selon un dernier bilan.

R. I.