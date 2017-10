Un baril à 80 dollars ?

Les prix de pétrole devraient continuer à s’apprécier et atteindre un niveau de 80 à 85 dollars le baril, prévoit le leader mondial des indices financiers S&P Dow Jones, qui évoque «un réel rééquilibrage» du marché.

«Les fondamentaux sont en train de changer, et le marché se rééquilibre». La tendance haussière des cours de brut se maintiendra et sera soutenue par plusieurs facteurs, notamment le respect par l’Opep des réductions décidées l’année dernière et la hausse de la demande chinoise, selon Guzenberg. «L'ouragan Harvey a réellement donné un coup de pouce, il a été un élément catalyseur pour certaines perturbations dans les raffineries (...) Nous constatons un véritable rééquilibrage du marché pétrolier», commente S&P Dow Jones. Lorsque nous regardons les données sur les indices, nous pouvons constater que le prix pourrait aller jusqu'à 80 ou 85 dollars le baril.

Ce n’est pas pour l’immédiat, mais avec les déports structurels et les pénuries (de brut) sur le marché, vous ne pouvez pas reconstituer (les stocks) du jour au lendemain, «Actuellement, le marché du Brent est techniquement dans une phase haussière», gagnant plus de 30% depuis juin dernier.

Ces prévisions optimistes ont été également appuyées par la Maison de négoce Trafigura, troisième plus grand courtier de pétrole au monde, qui a affirmé cette semaine à Singapour que «l’ère du pétrole pas cher est terminé».

Ben Luckock, responsable du risque marché auprès de cette maison de Commerce, très implantée en Afrique, a avancé que le marché va enregistrer un déficit de l’offre compris entre deux et quatre millions de barils par jour d’ici à la fin 2019. Le Constat de Ben Luckock a été partagé par plusieurs acteurs du marché pétrolier international, lors de la Conférence APPEC 2017 (Asia Pacific Petroleum Conference) qui s’est tenue du 25 au 27 septembre à Singapour, rapporte le site spécialisé OilPrice.

Ces mêmes acteurs ont soutenu qu’un «nouveau cycle de hausse des prix a déjà commencé».

Pour autant, certains analystes préviennent qu’il est encore prématuré pour l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de déclarer victoire, car le troisième trimestre de l’année qui enregistre habituellement une forte demande rend le marché plus équilibré. APS