Le Premier Ministre hier à Arzew : Un déplacement significatif

Comme première visite sur le terrain depuis sa nomination, le 15 août dernier à la tête de l’Exécutif, M. Ahmed Ouyahia a choisi

la zone pétrochimique d’Arzew où il s’est rendu hier à la tête d’une délégation ministérielle. Cette visite de travail du Premier ministre revêt indubitablement un caractère ciblé.

L’objectif du déplacement de M. Ouyahia traduit, notamment cette urgence de voir la compagnie Sonatrach satisfaire le besoin national en termes de production de carburants via l’intensification de l’activité de raffinage. Cela est inscrit parmi les priorités de l’heure. On ne peut cautionner éternellement l’option d’importation de quantité plus ou moins considérables de carburants. Dans ce domaine, la facture payée annuellement est de plus de 1 milliard de dollars consentis pour l’importation d’un volume de 3 millions de tonnes de carburants. Ce même volume représente en effet le manque à gagner pour satisfaire le besoin national qui est de l’ordre de 15 millions de tonnes de carburants, dont 11,5 millions de tonnes sont raffinés en Algérie. Le pays dispose bel et bien d’atouts et du potentiel nécessaires pour cesser définitivement l’importation du carburant, qui cessera définitivement dans les quelques années à venir. Ce sont d’ailleurs les termes de l’engagement du Premier ministre, qui, durant son intervention mercredi dernier au Conseil de la nation, a assuré que cet objectif sera atteint et consacré sur le terrain à moyen terme. Optimiste, M. Ouyahia avait, rappelle-t-on, argué son propos en citant la raffinerie d’Algérie devant connaître sa phase de mise en exploitation dès décembre 2018, tant les appels d’offres pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret seront bientôt lancés. Hier à Arzew, le Premier ministre a souligné la nécessité de booster la production du carburant. «Les importations des carburants nous reviennent très cher, et la dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore difficile. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants», a-t-il souligné. Outre l’impératif de développer l’activité du raffinage, la visite du Premier ministre obéit à l’idée de dynamiser au mieux l’activité de la compagnie Sonatrach, via le recours à une stratégie d’investissement dans le domaine des hydrocarbures, autrement plus bénéfique pour l’économie nationale. Le gouvernement se dit disponible à consentir ces investissement, ce que le Premier ministre a également souligné hier au cours de sa visite au pôle petrochimique d’Arzew, où M. Ouyhia a eu à s’enquérir des perspectives du développement du secteur de l’Énergie. Dans cette optique, le recours au financement non conventionnel constitue, de l’avis même des cadres de la compagnie des hydrocarbures, la solution idoine à même de mener à bien les projets d’investissement. «Le recours au financement non conventionnel permettra au Groupe Sonatrach de relancer ses investissements, à travers la résolution du problème de manque de liquidités qu’il rencontre, en dépit de sa bonne situation financière», a fait savoir, ce jeudi, le M. M’hamed Kherroubi, directeur exécutif des finances de Sonatrach, lors de ses réponses au membres de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Grâce à ce nouveau modèle de financement, prévu dans le Plan d’action du gouvernement adopté par les deux chambre du Parlement, le Trésor ne supportera plus en outre la différences des prix d’achats du carburant acquis par Sonatrach sur le marché international. «Sonatrach achète le carburant au prix des marchés internationaux, pour les revendre à Naftal au prix local, et la différence s’élève à près de 900 milliards de dinars, sous forme de bons du Trésor bloqués jusqu’ à 2030», avait en effet expliqué le Premier ministre, lors de la présentation du Plan d’action du gouvernement à l’APN. Le Groupe Sonatrach est un partenaire incontournable dans la stratégie globale de relance économique prônée par les pouvoirs publics. L’entrée en vigueur du Plan d’action du gouvernement permettra assurément au groupe pétrolier de se libérer de plusieurs contraintes d’ordre financier, notamment, ce qui lui ouvrira les portes devant d’autres défis à relever en matière de progrès, mais aussi de contribution à l’économie nationale

Karim Aoudia

-----------------///////////////

26 nouveaux gisements pétroliers et gaziers depuis janvier

Au total, 26 nouveaux gisements de pétrole et de gaz ont été découverts en 2017 dans le nord et le sud du pays, a-t-on annoncé, lors d’une communication sur les activités de Sonatrach, présentée au Premier ministre Ahmed Ouyahia, en visite hier au pôle pétrochimique d’Arzew (Est d’Oran).

«Ces découvertes ont été faites par les équipes de Sonatrach durant la période allant de janvier à fin septembre 2017. Ces nouveaux gisements représentent des réserves estimées à 130 millions tonnes équivalent pétrole (TEP)», a précisé le Directeur de la planification du Groupe pétrolier national, A. Mazighi. Sonatrach prévoit plus de 30 nouvelles découvertes avant fin 2017, alors que, durant toute l’année dernière, 30 découvertes ont été réalisées, a rappelé le même responsable. Pour répondre à ses besoins nationaux et à l’exportation, l’Algérie a besoin d’une production annuelle de 190 millions TEP, a-t-il ajouté. Auparavant, en visitant la raffinerie RA1Z d’Arzew, le Premier ministre avait insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants. «Les importations des carburants nous reviennent très cher, et la dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore difficile. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants», a-t-il souligné.

Dans ce contexte, le PDG du Groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a annoncé que la raffinerie d’Alger sera opérationnelle au début de l’année 2018, et que des appels d’offres seront lancés prochainement pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret.

M. Ouyahia est accompagné d’une délégation composée de Mustapha Guitouni, ministre de l’Énergie, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et d’Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux publics et des Transports. (APS)

-----------------///////////////

Réception de deux méthaniers

Le Premier ministre a présidé une cérémonie d’inauguration de deux nouveaux méthaniers, acquis par la filiale Hyproc Shipping Compagny, relevant du Groupe pétrolier Sonatrach. Ces deux nouveaux méthaniers, Tessala et Ougarta, permettront à la flotte maritime nationale chargée du transport à l’international des hydrocarbures d’être au diapason des perspectives du développement de l’industrie nationale de la pétrochimie. Les deux navires ont été mis déjà en navigation expérimentale le long du littoral national, selon des explications données par les cadres de Sonatrach. Le navire Tessala a été construit en 2016 et dispose d’une capacité de transport de 169.000 m3 de GNL. Il est d’une longueur de 291 mètres et d’un maître-bau (sa plus grande largeur) de 46 mètres. Son tonnage est de 112.867 tonnes. Quant à Ougarta, construit en 2017, il dispose d’une capacité de transport de 169.000 m3 de GNL. Sa longueur est de 291 mètres et son maître-bau est de 46 mètres. Son tonnage est de 84.000 tonnes, a-t-on précisé. Les deux méthaniers ont été fabriqués dans les chantiers navals sud-coréens, par le constructeur Hyundai. Les derniers navires acquis et réceptionnés par la filiale Hyproc ont été le méthanier Cheikh Bouamama, en 2008, et le Cheikh El-Mokrani, livré en juillet 2007.

Le méga-méthanier Lalla Fatma n'Soumer, d’une capacité de transport de 145.000 m3, a été, quant à lui, livré en octobre 2004. Filiale de Sonatrach, Hyproc Shipping Compagny dispose de huit navires de transport de GNL, six navires de transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et deux bitumiers. Avant l'inauguration des deux méthaniers, le Premier ministre avait visité la raffinerie RA1Z et le complexe GL3Z, et suivi une communication sur le bilan des activités de Sonatrach et ses perspectives.

M. Ouyahia est accompagné, dans sa visite à Oran, d’une délégation composée de Mustapha Guitouni, ministre de l’Énergie, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et d’Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux publics et des Transports. (APS)