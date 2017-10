Le premier ministre hier à Arzew : intensifier la production des carburants

Sonatrach prévoit une recette de plus de 31 milliards de dollars en fin 2017.

Le gouvernement encourage l’investissement, notamment dans le domaine des hydrocarbures .

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en visitant hier la raffinerie RA1Z d’Arzew, a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants. «Les importations des carburants nous reviennent très cher, et la dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore difficile. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants», a souligné le Premier ministre, qui était accompagné d’une délégation composée de Mustapha Guitouni, ministre de l’Énergie, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux publics et des Transports.

Dans ce contexte, le PDG du Groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a annoncé que la raffinerie d’Alger sera opérationnelle début 2018, et que des appels d’offres seront lancés prochainement pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret. «Tous ces projets permettront d’augmenter la production des carburants afin de répondre aux besoins nationaux», a-t-il assuré. Auparavant, le Premier ministre avait suivi une présentation de cette importante installation industrielle, implantée au pôle pétrochimique d’Arzew. La raffinerie a été réalisée en 1970 et 1972, avant de bénéficier d’un projet de réhabilitation de ses installations à la fin de l’année 2008. Son entrée en exploitation date de février 2012. Les travaux de réhabilitation de cette raffinerie ont porté sur la modernisation de ses outils de production, notamment l’instrumentation, le réseau électrique, ainsi l’augmentation de sa capacité de production. Dans ce cadre, la capacité de traitement du pétrole brut est passée de 2,5 millions tonnes à 3,75 millions de tonnes par an. L’opération a permis, entre autres, l’installation d’une série d’équipements modernes, comme une nouvelle torche et des unités nouvelles, permettant la fabrication d’essence sans plomb. La raffinerie RA1Z produit annuellement 130.000 tonnes de GPL, 500.000 tonnes d’essences, 450.000 tonnes de naphta, 291.000 tonnes de kérosène, 1,5 million de gazole, 700.000 tonnes de fioul, 160.000 tonnes de lubrifiants et 140.000 tonnes de bitumes. Le parc de stockage au niveau de cette raffinerie est composé de 212 bacs, dont les capacités varient entre 8.000 et 60.000 m3 et six sphères pour le stockage des GPL (propane et butane), tandis que l’acheminement des produits se fait par camions, pipes et navires, a-t-on expliqué.



Au complexe GL3Z



M. Ouyahia a visité le complexe de liquéfaction du gaz naturel (GL3Z), implanté dans la zone pétrochimique d’Arzew (est d’Oran). GL3Z est considéré comme le méga-train d’Arzew en matière de transport et de liquéfaction du gaz naturel (GNL). Il dispose de plusieurs unités, à savoir celles de traitement du gaz naturel, de séparation et de production des sous-produits, de liquéfaction du gaz naturel, ainsi que des unités de stockage et de chargement. Opérationnel depuis le 14 juin 2014, ce complexe dispose d’une capacité de production annuelle de 4.700.000 tonnes de GNL, de 275.000 tonnes de propane, de 58.000 tonnes de butane, de 47.000 tonnes de gazoline et 300.000 tonnes d’éthane. Depuis son entrée en service à ce jour, le GL3Z a assuré une production de plus 21,7 millions de m3 de GNL et près de 400.000 tonnes des sous-produits, tels que le propane, le butane et la gazoline. La réception provisoire de l’ouvrage avait été faite le 10 mai 2015, et le sera définitivement le 31 octobre 2017, a-t-on expliqué. Intervenant en marge de la présentation des activités du complexe, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a souligné la nécessité de diversifier les marchés du GNL, pour éviter les règles imposées par l’Union européenne. Il est nécessaire de prospecter d’autres marchés et de cibler d’autres pays comme la Turquie, a soutenu le même responsable.



« Il faut réviser la loi sur les hydrocarbures »



Le Premier ministre a estimé nécessaire de réviser la loi sur les hydrocarbures, car, a-t-il dit, le secteur connaît de grands changements dans le monde, obligeant l’Algérie à se mettre au diapason. M. Ouyahia a estimé qu’il était temps pour que l’Algérie révise sa loi sur les hydrocarbures afin d’encourager la venue de nouveaux investisseurs et d’améliorer les recettes du pays. Une relecture de cette loi est nécessaire en fonction des défis actuels dans le domaine de l’énergie, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’investir dans le domaine du gaz de schiste. «Nous estimons que Sonatrach dispose de capacités nécessaires pour expliquer aux Algériens qu’il ne s’agit pas là d’une démarche aventurière, mais d’une option visant à garantir l’avenir en matière énergétique», a expliqué le Premier ministre.

Il a considéré que les potentialités de Sonatrach permettent d’être optimistes quant aux perspectives d’avenir pour le secteur des énergies.

«C’est un message d’espoir au peuple algérien, notamment en cette période difficile marquée par une fluctuation des cours du pétrole sur les marchés internationaux», a-t-il indiqué. Il est temps pour que Sonatrach exploite toutes ses énergies au service de l’entreprise et du pays, a-t-il recommandé aux responsables du groupe pétrolier national.

