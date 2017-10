Finance islamique : Premières opérations avant fin 2017

Les premières opérations bancaires de la finance islamique devraient être lancées par certaines banques avant la fin de l’année 2017, a appris l’APS auprès du président de l’Association des banques et des établissements financiers (ABEF), Boualem Djebbar. «Les premières opérations portant introduction de la finance islamique dans le domaine bancaire seront lancées dans quelques banques avant la fin de l’année en cours, tandis que les autres banques vont suivre au cours de l’exercice de 2018», avance-t-il. «Le lancement de la finance islamique est vraiment imminent au niveau des banques publiques et au niveau de l’ABEF. Nous travaillons depuis quelque temps sur la préparation de cette opération, et ce, notamment sur le plan de la sensibilisation et de la formation», selon lui. A ce propos, M. Djebbar précise que ce sont toutes les banques publiques qui sont en train de préparer ce projet et ont inscrit dans leur stratégie le lancement de ce type de financement, que ce soit au niveau de l’épargne ou à celui des types de financements. Ce projet, poursuit-il, «fait partie de la volonté des banques de diversifier leurs produits et de satisfaire la clientèle potentielle». Plus encore, ajoute le même responsable, «il y a un marché et une clientèle qui sollicitent ce type de financement. Les banques doivent donc répondre à cette demande». M. Djebbar espère que l’introduction de la finance islamique dans le paysage bancaire du pays connaîtra un succès, notamment en matière de bancarisation, de drainage d’épargne et en terme de participation au développement économique. Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait annoncé récemment l’introduction de la finance islamique par deux banques publiques avant fin 2017 et par quatre autres banques publiques en 2018. (APS)