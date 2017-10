Logement Promotionnel Aidé : La formule relancée en 2018

Le logement promotionnel aidé sera relancé en 2018. L’annonce a été faite samedi dernier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. En effet, c’est dans une déclaration accordée à la presse en marge de sa visite de travail effectuée dans la wilaya de Sidi Bel Abbes que M. Abdelwahid Temmar a annoncé la bonne nouvelle du démarrage prochain de cette formule, soulignant qu’un groupe de travail du ministère a d’orès et déjà été désigné aux fins d’élaborer «un nouveau cahier des charges», et ce, en vue d’éviter les problèmes du passé et trouver des solutions pour assurer la continuité des chantiers. Destiné aux citoyens au revenu moyen, le logement promotionnel aidé est, faut-il le rappeler, un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, conformément à des spécifications techniques et des conditions financières bien définies au préalable. Le ministre a également signalé le lancement du programme de logement promotionnel aidé, qui a été suspendu en 2012, rappelant que cette formule a connu de gros problèmes, citant «le cas de 16.000 LPA butant sur des entraves diverses».



La résorption de la crise du logement demeure une priorité



M. Temmar a assuré dans ce cadre que l’ensemble des projets inscrits pour le secteur de l’habitat ayant connu des problèmes d’arrêt des travaux seront relancés et leurs problèmes résolus, et ce, outre le lancement de nouveaux projets de construction de logements, notamment dans la formule location-vente. Formel, le ministre réaffirme également que la résorption de la crise du logement demeure «une priorité » dans le programme d’action du gouvernement et de celui du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, exigeant l’accélération du rythme des travaux, l’élargissement du parc immobilier et l’adoption des techniques modernes de construction, nonobstant l’urbanisme et l’aménagement. S’exprimant ensuite à propos des logements AADL, le ministre rassure tous les citoyens que «la plupart des programmes d’habitat AADL seront concrétisés». Poursuivant ses propos, il explique que tout citoyen ayant procédé à un versement bénéficiera d’un logement, en application du programme du Président de la République, qui insiste sur le respect du programme national portant sur la réalisation de 1,6 million de logements et du plan d’action du gouvernement. D’autre part et pour ce qui est de l’habitat rural, le ministre a qualifié ce mode de «très important», surtout pour les wilayas enregistrant une importante activité rurale, a-t-il affirmé. Cette option sera donc maintenue, eu égard à son apport à la stabilisation des populations. Par ailleurs et en ce qui concerne l’urbanisme, l’aménagement et l’équipement urbains, le ministre mettra l’accent sur l’aspect esthétique dans la réalisation des projets d’habitat, qui doivent impérativement être soutenus par des commodités et des structures d’accompagnement. Il notera, d’ailleurs, dans ce contexte, que dans certaines wilayas, il existe « quelques dysfonctionnements dans l’aspect architectural ». Cela nécessite plus de sérieux de la part des architectes et de contrôle, pour éviter les malfaçons et améliorer l’aspect esthétique en respectant les normes d’urbanisme, soutient le ministre.

Soraya Guemmouri