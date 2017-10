Basketball/NBA : Réforme du système de la draft

Les responsables du championnat nord-américain de basketball (NBA) ont annoncé jeudi une réforme de la draft, ce système de recrutement des jeunes joueurs qui favorisait les franchises les plus faibles, pour éviter que certaines ne choisisse de sacrifier leur fin de saison par des défaites volontaires. Désormais, l'ordre dans lequel les franchises choisiront leurs recrues sera tiré au sort, a décidé le conseil d'administration de la NBA. Plus précisément, les trois équipes les plus mal classées du dernier championnat auront désormais 14% de chances de décrocher le premier choix de draft. Jusque-là, l'équipe aux plus mauvaises statistiques avait 25% de chances d'obtenir ce premier choix, la 2e plus mauvaise avait 19% de chances et la 3e en avait 15%. En outre, l'équipe la plus mal classée est assurée d'avoir l'un des 5 premiers choix. Par ailleurs, le patron de la NBA Adam Silver a désormais le pouvoir d'infliger de lourdes amendes —au moins 100.000 dollars, 85.000 euros—aux franchises qui laisseraient sur le banc des joueurs en bonne santé à l'occasion des grandes affiches donnant lieu à une vaste couverture télévisée nationale.