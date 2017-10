Stade de l’Unité africaine de Mascara : La pelouse naturelle dans un état catastrophique

Le GC Mascara, qui reçoit sur cette pelouse ses adversaires en championnat de Ligue 2, voit sa situation se compliquer davantage à cause du terrain sur lequel les joueurs trouvent des difficultés énormes pour pratiquer leur jeu habituel, déplore-t-on du côté de la direction de la formation-phare de la ville de l’Emir Abdelkader. Cette donne coïncide avec un départ raté du GCM en championnat, en n’obtenant qu’un seul point de quatre matchs joués. A ce parcours décevant sur le plan technique, le club fait également face à une crise administrative et financière qui risque de lui jouer un mauvais tour en fin de saison. Au cours des deux premiers matchs du GCM à domicile de cet exercice, l’équipe a concédé une défaite et un match nul. Pour les joueurs, le très mauvais état de la pelouse est pour quelque chose aussi dans ces contre-performances. Les mêmes joueurs s’attendent à ce que l’état du terrain se dégrade certainement davantage avec les premières pluies de la saison d’automne. La réception de l’ASM Oran, vendredi pour le compte de la cinquième journée du championnat, sur cette même pelouse du stade de l’Unité africaine risque de compliquer encore les affaires du ‘‘Ghali’’. Il faut dire que même du côté des Oranais, l’on se méfie de la pelouse du stade de l’Unité africaine. Les propos de leur entraineur, Salem Laoufi, traduisent les appréhensions des gars de m’dina J’dida’’ dans ce registre. "Ce qui me préoccupe le plus avant cette rencontre, c’est l’état catastrophique du terrain du stade de l’Unité africaine. Une chose est sûre : on devra changer de style de jeu pour espérer s’en sortir sur un terrain aussi dégradé" , a déclaré à l’APS le coach des Vert et Blanc , dont l’équipe occupe actuellement la quatrième place avec huit points, de deux victoires et deux nuls. La situation dans laquelle se trouve l’herbe du stade de l’Unité africaine de Mascara risque de pousser les responsables de cette infrastructure à "imiter" leurs homologues des autres stades de l’Ouest du pays, qui ont choisi tout simplement d’abandonner le gazon naturel au profit du synthétique. Une option appliquée dans plusieurs stades de la région Ouest, à l’image de Relizane, Tiaret, et tout récemment Tlemcen.