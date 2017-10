Lutte : stage des entraîneurs et des arbitres à Souidania

La Fédération algérienne de luttes associées (FALA) organisera, ce week-end, à partir de 9h, au complexe des équipes nationales de Souidania, le collège technique national de la lutte algérienne. Il y aura 80 membres qui animeront ce collège national. Il sera présidé par Rabah Chebah qui va permettre à la lutte algérienne de s’organiser pour sortir encore plus forte à court et long terme. Un débat sera suivi pour traiter de tout ce qui touche de près ou de loin à cette discipline. Il y aura également la présence du DTN de la FALA. Dans ce collège, il y aura aussi des représentants des dix meilleurs clubs opérant dans le championnat de cette fédération, les DTW et les différents staffs techniques. Les 5 et 6 octobre, il y aura également le stage des entraîneurs des équipes nationales et des autres catégories et aussi ceux opérant dans les différents clubs. Globalement, il y aura 170 entraîneurs.

Ils y resteront deux jours. Il y aura aussi le stage des arbitres avec la présence de 70 arbitres. Ce stage sera organisé par la commission d’arbitrage de la FALA en vue de mettre en pratique les nouvelles règles de la Fila. Le président de la FALA, Rabah Chebah, est très content par cette activité débordante au niveau de sa Fédération afin d’insuffler un nouvel élan à cette discipline qui est en nette amélioration.

Un stage international des entraîneurs de lutte sera organisé par la FILA du 03 au 11 octobre à Beyrouth. Tous les pays affiliés à la FILA ont délégué leurs représentants. La Fédération Algérienne de Lutte Associées du président Chebah Rabah a choisi trois entraîneurs dont Merzak Bouras. Dans ce stage, il y aura la divulgation des nouvelles règles de la lutte en style gréco-romaine et lutte libre.

H. G.