JSK : Séparation à l’amiable avec Rahmouni et Moussouni

Finalement, les choses se sont accélérées dans la maison JSK. Vingt-quatre heures après l’agression dont été victime Mourad Rahmouni, la direction du club kabyle a convoqué le technicien et son adjoint et ont convenu d’une séparation à l’amiable. Il faut dire que la cohabitation est devenue impossible, d’où la décision de se séparer rapidement du duo afin que le club puisse recruter assez vite un nouvel entraîneur. Alors que Mourad Rahmouni s’était fait prescrire cinq jours d’arrêt maladie, Faouzi Moussouni a été empêché de diriger la séance de vendredi. «Nous avons préféré que Moussouni n’assure pas l’entraînement de vendredi. Il fallait d’abord éclaircir leur situation», a déclaré Abdelhamid Sadmi, qui n’avait manqué de dénoncer «l’agression dont a été victime Rahmouni».

Vendredi, en début de soirée, Rahmouni et Moussouni ont été ainsi reçus par le manager du club, Karim Doudane, et l’avocat du club, Me Salah Meriem, pour négocier une résiliation de leur contrat à l’amiable. Ce qui fut fait, puisque les deux techniciens n’ont opposé aucun refus quant à l’idée de quitter «par amour pour le club», ont-ils déclaré après coup. «Au regard de la situation actuelle, il est préférable pour nous de partir au risque de compliquer la situation».

Depuis, la JSK s’est mise à la recherche d’un nouvel entraîneur. Initialement, c’est Djamel Menad qui devait prendre les commandes de l’équipe première. Le technicien avait donné son accord, mais à la condition que le poste soit vacant. «Menad ne voulait pas venir prendre le poste de deux anciens enfants du club. Pour lui, il fallait que le poste soit vacant pour qu’il envisage de venir», nous a déclaré une source proche du dossier. Sauf que la situation a évolué depuis. Il semblerait, en effet, que Djamel Menad a renoncé à l’idée de coacher la JSK. L’incident de jeudi aurait, selon notre source, fait réviser à Menad sa décision.

Du coup, la direction du club s’est mise à éplucher toute une ribambelle de CV. Néanmoins, l’éventualité de voir un ancien entraîneur de la JSK appelé à la rescousse reste fortement posée.

Amar Benrabah