Ligue 1 (5e journée : Le CSC et la JS Saoura se distinguent

Cette cinquième journée de Ligue 1 a été très disputée, avec quelques surprises qui méritent d'être évoquées, mais aussi certaines équipes qui ont confirmé leur invincibilité à domicile.

La plus nette est venue, cependant, du stade Imam Lyes de Médéa où l'équipe locale, l'OMédéa, a été «enfarinée», contre toute attente par l'avant-dernier du classement général, l'USBiskra. Du coup, les biskris d'Omar Belatoui améliorent leur position actuelle du fait qu'ils ne sont plus dans les dernières loges. Cela, ils le doivent à El Okbi qui a inscrit un fort joli but, celui de la victoire, la première depuis le début de la saison le 25 août dernier. De plus, ils marquent leurs deux premiers buts. C'est une journée des plus favorables pour les gars des Zibans. Médéa subit ainsi sa première défaite au stade Imam Lyes.

Du coup, les biskris possèdent quatre points dans leur compteur comme le MCA, même s'il a encore un match en moins qu'il jouera ce mardi contre justement l'OMédéa, au stade de Bologhine. Il faut dire que le MCA est parmi les grands perdants de cette journée, lui qui a été battu par une équipe du CSC, vraiment prenable. C'est dans la façon de jouer que les mouloudéens ont péché. On ne peut pas gagner si l’on veut allier la manière et l'efficacité. De plus, le nouveau système adopté par Casoni, celui de mettre Hachoud en attaque, n’a pas porté ses fruits. D'ailleurs, et malgré le fait qu’ils ont eu quelques bonnes opportunités, ils n'ont jamais été dangereux pour battre Rahmani. Les constantinois ont joué à leur façon avec plus de générosité et surtout d'envie. C'est ce qui avait permis, par moments, d'avoir un certain ascendant sur leurs adversaires du jour. Et le coaching d’Amrani en faisant entrer Abid. Sans être efficace, il a profité du «cadeau» de Chaouchi pour ouvrir la marque dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Là, il faut dire que la responsabilité de Chaouchi est largement engagée. Il sort de sa cage, puis il s'arrête et ne va «boxer» la balle ou la capter. Il était perdu et ne savait pas quoi faire. Ce genre d'erreurs ont tendance à se répéter et font perdre au MCA bêtement des matches qui sont à sa portée. A cette allure, le MCA risque de jouer pour la relégation comme ce fut le cas il y a quelques saisons. Le «feu est dans la maison». Il est temps d'agir et de réagir avant que le doute ne s'y installe pour de bon.

Le derby de l'oranais a tenu ses promesses. Les abassis, au stade de Zabana, ont failli surprendre leurs adversaires du jour. Ils avaient ouvert la marque par Tabti (60’), mais ce n'était pas suffisant pour retourner au bercail avec les trois points de la victoire. Dans le temps additionnel (90+1), les poulains de Bouokaz sont parvenus miraculeusement à égaliser par Toumi. Un point qui vaudra son pesant d'or du fait qu'il leur a fait éviter l'installation de la «crise» au sein du club d'El Hamri.

Au stade du 20-Août de Béchar, l'équipe de la JS Saoura a confirmé par trois qu'elle reste intraitable, puisqu'elle vient de remporter sa troisième victoire de suite devant ses fans en autant de matches. Cette fois-ci, la victime est l'équipe du président de la FAF, le PAC. Ce fut assez net, puisque Djallit avait dénoué le puzzle avant que Yahia Chérif, ex-CRB, n'aggrave la marque. Les locaux auraient pu inscrire d'autres buts, mais l'excès de confiance leur avait joué un mauvais tour. Le PAC a déçu les observateurs en réussissant une «petite prestation». Il a été vraiment méconnaissable. C'est ce qui a intrigué ceux qui suivent de plus près cette équipe de Zetchi.

Hamid G.

------------------/////////////////

Résultats :

Olympique de Médéa - US Biskra 1-2

MC Oran - USM Bel-Abbès 1-1

CS Constantine - MC Alger 1-0

JS Saoura - Paradou AC 2-0

Mardi 10 octobre :

USM Alger - USM El Harrach (17h45)