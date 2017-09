Dans la lucarne : encombrant Alcaraz

Notre équipe nationale séniors va rentrer en stage dès demain au Centre technique de Sid-Moussa pour préparer le match contre le Cameroun comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2018 en Russie. C’est un match qui comptera pour des prunes quant à la qualification qui se jouera exclusivement entre le Nigeria (10pts) et la Zambie (07pts). Avec 01 pt seulement, l’Algérie ne cherchera qu’à améliorer les choses et éviter la dernière loge. C'est-à-dire qu’à travers cette rencontre, on cherchera à repartir du bon pied et montrer à tout le monde que jusqu’ici la mauvaise passe traversée n’était qu’un accident de parcours. Du coup, la question d’Alcaraz devient alors centrale. Est-il l’homme de la situation ? La question est déjà tranchée. On s’est trompé et lourdement sur son sujet. Certains sont, cependant, cléments avec lui et veulent lui accorder encore un répit. On avait alors impliqué le Bureau Fédéral qui a accepté, en fin du compte, à se «mouiller». Zetchi ne reste pas seul à subir les aléas de cette «crise» qui devient plus «profonde» que jamais. Néanmoins, cela ne peut pas lui donner un «quitus» définitif, du fait que c’est lui qui a établi du début jusqu’à la fin le contrat d’Alcaraz. C’est lui et aussi le manager marocain qui ont ramené Alcaraz, un entraîneur qui venait tout juste d’être «débarqué» par Grenade, après sa rétrogradation dans le palier inférieur. Tout s’est déroulé presque à huis clos entre lui et Zetchi. Ce qui lui avait permis de bénéficier d’un contrat très avantageux. La FAF et l’Algérie, en fin du compte, sont les seuls perdants. Car, ils seront obligés de « casquer» plus de 21 milliards de centimes. Peut-on payer aujourd’hui à la place de ceux qui ont effectué un « contrat en béton » avec Alcaraz. Un contrat à « sens unique » où l’espagnol sort victorieux à tous les coups et ce, quelle que soit l’issue de son passage à la tête des verts. Si on le limoge aujourd’hui, on payera automatiquement la totalité de son contrat qui dure jusqu’à juin 2019. D’où le fait qu’on est obligé, malgré nous, de lui accorder un répit tout en espérant une éventuelle amélioration du jeu de notre sélection. Dans les prochains matches contre le Cameroun et le Nigeria, il doit «montrer sa griffe». Pourtant, tout le monde sait que ce technicien n’a pas de «griffes» du fait qu’ils ont été «limés». C’est du coup, une affaire de «gros sou» que la FAF, assez friquée du fait que l’ancienne Fédération de Raouraoua lui avait laissé quelque 750 milliards de centimes. Néanmoins, on ne doit pas dilapider cette somme avec des dépenses à tort et à travers. Aujourd’hui, on constate que la situation est grave du fait qu’on ne peut pas agir comme bon nous semble. On est comme « ligotés » sans pouvoir s’extirper de cette mauvaise passe à cause de la signature d’un contrat qui ne fait que les affaires d’Alcaraz au détriment des intérêts de la FAF et du pays, surtout qu’on traverse une situation très difficile sur le plan financier. On est rentré de plain-pied dans l’austérité. Par les temps qui courent, il faut savoir comment dépenser et où dépenser son argent. Avec Alcaraz, on ne comprend pas pourquoi Zetchi ne s’est pas mis tous les atouts de son côté pour préserver, dans le cas échéant, une sortie honorable qui permet à la «maison de Dely Ibrahim» de ne pas être à la merci d’un coach qui n’a aucun historique ou palmarès avec une équipe nationale. Ce qui chagrine les algériens, aujourd’hui, c’est comment un «néophyte» a pu bénéficier, avec une telle facilité, d’un contrat aussi avantageux. Du jamais vu dans les annales du football aussi bien national que mondial. Théoriquement, chaque partie prévoit une clause déterminant d’une manière unilatérale comment mettre fin à la relation contractuelle. On reste vraiment dubitatifs. Les responsables doivent payer du fait qu’on a perdu plus de 21 milliards bêtement, par les fenêtres, dans cette affaire de la venue d’Alcaraz chez nous où il nous a fait tout perdre. C’est un véritable cauchemar qui est loin de se terminer.

Hamid Gharbi