Ligue 2 (5e journée) : Première victoire pour le WAT et le CRBAF

La 5e journée du championnat de Ligue Deux, disputée vendredi, a apporté beaucoup de changement. En effet, la JSMS a enregistré sa première défaite de la saison. La formation de Skikda s’est inclinée face au Rapid de Relizane. Après avoir longtemps résisté aux assauts des locaux, les poulains du coach Gomes cède une première fois devant Zidane (38’). Ils parviennent à revenir au score juste dans l’ultime minute du premier half, par l’intermédiaire de Beremla, avant de concéder les trois points de la rencontre suite à la réalisation de Meziane, dans les cinq dernières minutes. La JSMS cède ainsi sa position de co-leader au MOB, victorieux de CABBA (1-2), à Bordj Bou Arreridj. Soltani (37’) à ouvert la marque pour les Crabes, avant que Boucherit ne double la mise sur pénalty (50’). La réalisation des locaux à été l’œuvre de Nyati (65’). Les Bejaouis accèdent pour la première fois à la tête du classement. De son coté, l’ASAM à réussi à tirer son épingle du jeu à l’occasion de son déplacement à Alger. Les protégés de Hadjar, auteurs d’une belle prestation, ont forcé le Raed de Kouba au partage des points (2-2). Hachem (17’) et Benyahia (39’) ont marqué pour l’équipe d’Ain M’lila. Grace à son doublé, Amrane (37’ et 62’) s’est adjugé le titre de sauveur du RCK dans cette belle partie. Par ailleurs, le Widad de Tlemcen et le CRB Ain Fekroun ont enregistré leurs premiers succès de la saison.

Le WAT s’est largement imposé face au voisin MC Saida (3-1). Menés aux score suite à un but signé Siyahi (19’), les camarades de Djalti ont réussi à renversé la vapeur grâce aux réalisations de Lahbiri (40’ sur penalty), Habchi (77’) et Bahari (89’). De son côté, le CRBAF a disposé du Chabab de Batna (2-1). Boukhari à donné l’avantage aux locaux à la demi heure de jeu, avant que Mebarki ne remette les pendules à l’heure, en transformant un penalty à l’heure du jeu. Cinq minutes plus tard, Chermat donne la victoire aux siens. Le match phare de la journée, à savoir JSMB-ASO, s’est soldé par un nul. Les Bejaouis ont ouvert la marque sur penalty par l’intermédiaire de Lounes (69), avant que Merbah ne trompe son gardien à cinq minutes de la fin pour accorder un point aux Chelifiens.