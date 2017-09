Real Madrid, Asensio : « Zidane : sait comment il doit me gérer »

L'attaquant international espagnol Marco Asensio qui a prolongé vendredi son contrat jusqu'en 2023, avec le Real Madrid, a assuré que son entraîneur Zinedine Zidane "sait comment il doit le gérer". "Le Mister sait comment il doit me gérer, a déclaré le joueur aux 4 sélections en conférence de presse. J'ai des objectifs personnels, mon objectif est de toujours jouer mais je conçois qu'il y a d'autres joueurs et qu'il faut répartir le temps de jeu. Nous sommes une équipe. Quand j'étais petit, Zidane était mon idole, et maintenant je l'ai comme entraîneur".

Arrivé au Real en 2015 en provenance de Majorque, le Merengue de 21 ans s'est révélé au grand public en particulier dans la deuxième partie de la saison dernière, marquant en finale de la Ligue des champions contre la Juventus Turin (4-1). Et il a redémarré pied au plancher cet été avec, notamment deux buts contre le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne (3-1, 2-0). Asensio a également expliqué beaucoup s'inspirer de l'attaquant-vedette du Real Cristiano Ronaldo, qui le "surprend beaucoup chaque jour" à l'entraînement. "L'ambition qui est la sienne après avoir gagné tout ce qu'il a gagné, collectivement et individuellement. Il en veut toujours plus, il a toujours l'ambition de gagner et c'est contagieux pour ses partenaires", a poursuivi l'Espagnol. Asensio s'est dit flatté des éloges de Ronaldo, qui avait cité son nom comme possible prétendant au Ballon d'Or lorsque lui-même et son rival Lionel Messi laisseront la place. "C'est un plaisir. Mais je ne pense pas à gagner le Ballon d'Or, je suis encore jeune et chaque chose en son temps", a réagi le gaucher. "J'ai une grande marge de progression. Chaque année je dois grandir. Il faut que je m'améliore à beaucoup d'égards pour pouvoir être le meilleur joueur".