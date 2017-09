Ligue 1-Mobilis (6e journée), CRB 0 – ESS 0 : Sétif domine, le Chabab tient bon

Considéré pourtant comme l’affiche de la 6e journée du championnat, le sommet CRB-ESS n’a pas tenu ses promesses. Les deux co-leaders se sont contentés d’un match nul sur un score vierge.

Amoindri par trois pièces importantes sur l’échiquier de son entraîneur Todorov, que sont Lakroum, Naâmani et Draoui, suspendus pour cumul de cartons, le Chabab a souffert devant une équipe de l’Entente de Sétif qui avait la maîtrise du jeu. Emmenée par l’excellent Abdelmoumen Djabou, son habituel capitaine et maestro, l’ESS a pris d’entrée de jeu le match en mains. Un match qu’elle a dominé sur le plan du jeu collectif et de la possession de balle. Ayant géré donc la partie à sa guise, le champion d’Algérie en titre est tombé dans son propre piège, en sombrant dans la facilité. Certes, le CR Belouizdad leur a tenu tête et tenté quelques rares escarmouches, sans résultat aucun, mais au vu de la physionomie de la rencontre et des forces en présence, on peut dire sans risque de se tromper qu’avec plus de détermination et de grinta, les camarades de Zeghba avaient largement les moyens de rentrer à Sétif avec un bien meilleur résultat qu’un match nul. L’Aigle noir a pris le jeu à son compte, alors que le Chabab est resté bien en bloc dans son camp, en procédant par à-coup avec des contres, peu incisifs qui n’ont pas vraiment mis en difficulté l’arrière-garde de l’Entente, bien articulée autour de la paire centrale Bedrane-Saâd. La première période, tout comme la seconde se sont jouées sur un rythme long. Sétif a bien combiné collectivement, avec un excellent Djabou égal à lui-même, en fin technicien, qui était à la manœuvre et qui a distillé de bons ballons à ses coéquipiers de l’attaque. Ces derniers, que sont Amokrane, Djahnit et Rebiai, se sont montrés peu efficaces, pour parvenir à matérialiser la domination de l’équipe sétifienne. En plus de Djabou, Saâd en défense et Aït-Ouamar au milieu de terrain, se sont eux aussi illustrés par la qualité de leur jeu. Côté CRB, ont a essayé tant bien que mal de contenir l’adversaire, notamment au niveau de l’entrejeu, afin de l’empêcher de se rapprocher de la cage de Salhi. D’ailleurs, ce dernier, tout comme son homologue sétifien Zeghba ont passé un après-midi tranquille. Seule franche occasion de but durant cette confrontation, celle d’Amokrane qui a failli tromper Salhi d’un joli coup de tête, suite à une superbe action collective sétifienne. Sa balle manque de justesse le cadre (12’). Une partie du public du CRB s’en est pris à l’attaquant Hamia qui en a entendu des vertes et des pas mûres, au moment où une frange de supporters belouizdadie s’est montrée fair-play en applaudissant les joueurs à la fin de la rencontre dirigée correctement par l’arbitre Boukhalfa. En somme, un match nul qui satisfait les deux équipes et qui fait surtout l’affaire de l’ES Sétif qui a évolué en la circonstance hors de ses bases. Enfin, un jeune talentueux joueur côté sétifien a retenu notre attention. Il s’agit du défenseur axial Anes Saâd. Très sobre, simple et disposant d’une bonne lecture de jeu. Il fera parler de lui à l’avenir s’il persévère, au vu de ses qualités intrinsèques. À noter également la présence du sélectionneur national Lucas Alcaraz qui a suivi la rencontre, pour essayer de dénicher un bon joueur pour la sélection nationale.

Mohamed-Amine Azzouz