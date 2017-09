Kurdistan irakien : L’Iran gèle les échanges de produits pétroliers

L’Iran a interdit jusqu’à nouvel ordre le transport de produits pétroliers depuis et vers le Kurdistan irakien en réponse au référendum d’indépendance tenu cette semaine par cette région autonome d’Irak, ont rapporté les médias d’Etat hier. Toutes les compagnies de transports et les chauffeurs ont reçu l’ordre de ne plus transporter des produits pétroliers raffinés entre l’Iran et le Kurdistan voisin «jusqu’à nouvel ordre», a rapporté le site de la télévision d’Etat Irib en citant une directive du ministère des Transports. Cette directive a été prise mercredi dernier selon une copie publiée vendredi par l’agence de presse Tasnim. «Sur la base des récents développements régionaux et de l’ordre du département des frontières et de la contre-attaque du ministère de l’Intérieur, les compagnies de transport internationales et les chauffeurs doivent éviter de charger et de transporter des produits pétroliers (carburants, combustible, ndlr) depuis et vers la région irakienne du Kurdistan jusqu’à nouvel ordre», indique le texte cité par les médias iraniens. Les Etats-Unis «ne reconnaissent pas» le référendum «unilatéral» pour l’indépendance du Kurdistan irakien, et appellent toutes les parties au «dialogue» et à la retenue, a déclaré vendredi le secrétaire d’Etat, Rex Tillerson. «Le vote et les résultats manquent de légitimité et nous continuons à soutenir un Irak uni, fédéral, démocratique et prospère», a-t-il affirmé dans un communiqué. «Les Etats-Unis demandent à toutes les parties, y compris aux voisins de l’Irak, de rejeter toute mesure unilatérale et tout recours à la violence», a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie américaine se dit également «inquiet des conséquences négatives potentielles de cette mesure unilatérale». «Nous exhortons les autorités kurdes irakiennes à respecter le rôle constitutionnel du gouvernement central et nous exhortons le gouvernement central à rejeter les menaces ou même toute allusion à un possible recours à la force», a poursuivi Rex Tillerson, demandant à tous les acteurs de «rester concentrés dans la lutte pour battre» le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique».