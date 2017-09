Corée du Nord - Etats-Unis : établissement de canaux de communication

«Les États-Unis ont des canaux de communication avec la Corée du Nord et sondent la volonté du régime de Kim Jong-Un à engager des discussions sur son programme nucléaire», a déclaré, hier à Pékin, le secrétaire d’État américain Rex Tillerson.

«Nous posons des questions. Nous avons nos lignes de communication avec Pyongyang, nous ne sommes pas dans le noir complet, nous avons deux, trois canaux de communication ouverts», a assuré M. Tillerson devant des journalistes. «Nous sondons (le régime de Kim Jong-Un), donc restez attentifs», a-t-il ajouté. Le secrétaire d’Etat américain est arrivé hier à Pékin, une visite qui survient en plein réchauffement des relations entre les deux géants du Pacifique, inquiets du programme nucléaire nord-coréen. M. Tillerson devait également rencontrer hier le président Xi Jinping, ainsi que le conseiller d’Etat, Yang Jiechi, le plus haut diplomate du régime chinois. Certes, l’objectif déclaré de ces entretiens est de préparer la première visite de Donald Trump en Chine, prévue en novembre dans le cadre d’une tournée asiatique. «Mais certainement la Corée du Nord sera l’un des sujets sur la table», avait volontiers reconnu Rex Tillerson peu avant son départ. Il discutera avec ses interlocuteurs chinois de la «dénucléarisation de la péninsule coréenne», mais aussi de commerce et d’investissement, selon le Département d’Etat.

Le ton semble s’être récemment adouci, à mesure que Pékin approuvait et mettait en musique les nouveaux trains de sanctions contre Pyongyang, de plus en plus sévères, adoptés par le Conseil de sécurité de l’ONU à la suite du dernier essai nucléaire nord-coréen début septembre.