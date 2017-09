Sétif : L’impact de la prévention

Le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de sûreté de la wilaya de Sétif à animé jeudi dernier une conférence de presse à l’issue de laquelle il a fait état des activités déployées par les différents services de la sûreté durant les 3 mois la saison estivale et de la rentrée scolaire 2017-2018.

Une saison d’autant plus importante qu’elle est marquée par la dynamique particulière des vacances scolaires, des fêtes, des congés, des examens, le mois de ramadhan et de l’arrivée de nombreux émigrés et de leurs familles, nécessitant ainsi la mise en œuvre de dispositions qui se doivent à travers la mobilisation et le redéploiement de tous les moyens humains et matériels de la sûreté, dira le chef de sûreté de wilaya qui mettra aussi à profit cette rencontre pour dire la qualité des équipements autant sur les voitures que les tablettes sophistiquées quotidiennement actualisées qui sont mises aujourd’hui à la disposition du policier.

Des efforts et une présence constante sur le terrain qui ont ainsi permis pour les seuls mois de juin, juillet et août de faire baisser la courbe des accidents de la route de 247 en 2016 à 153 en 2017 et abonder dans le même sens pour le nombre de blessés qui passe de 287 à 153 quand bien même le nombre de décès augmentera de 8%, durant ce trimestre.

Un volet qui ne sera pas sans faire dire dans ce contexte à l’intervenant l’impact provoqué par des conducteurs de motos se livrant à des manœuvres dangereuses, affectant considérablement la tranquillité du citoyen et qui ont contraint les services de police à mettre en fourrière 965 de ces engins à l’origine de bien des accidents durant cette même période. Dans ce contexte l’intervenant relèvera aussi que le nombre de retrait de permis de conduire à également chuté de 52%, à la suite de la mise en œuvre des instructions du directeur général de la sûreté nationale dans cette wilaya ou en parcourant les différents indicateurs il avait appelé les responsables de police à aller davantage dans le sens de la prévention, dira le contrôleur de police, chef de la sûreté de wilaya qui n’omettra cependant pas d’indiquer une augmentation de 35% du nombre d’infractions et souligner par la même que l’installation du radar sur certains axes de la ville de Sétif revêt un caractère préventif pour la diminution du nombre d’accidents et partant la préservation de la vie de nos enfants revenant plus tard sur la mise en place de policiers référents pour la couverture de 400 établissements scolaires.

Comme il exposera aussi les activités déployées par les service de police de l’urbanisme et de la préservation de l’environnement, la police judiciaire dont les éléments dira-t-il œuvrent de jour comme de nuit pour veiller à la stabilité et la sécurité du citoyen soulignant à cet effet que 2.220 affaires ont été inscrites durant cette saison estivale avec d’autre part 20.210 personnes et 19.536 véhicules qui ont été contrôlés. L’intervenant qui soulignera également les efforts consentis dans la lutte contre la cybercriminalité et la contribution satisfaisante du citoyen au numéro vert 15-48 avec 2.220 appels en 3 mois, ajoutant que 11.028 citoyens ont été reçus par les différents chefs de service durant cette période.

F. Zoghbi