Regard : Le vélo, c’est bon pour la santé et les… voyages

Le tourisme avec les moyens de bord et moins de frais pourquoi pas ? C’est même la plus plausible des solutions et des palliatifs quand on manque de sous et l’on tient à s’offrir une petite échappée, loin du décor quotidien. Se faire plaisir sans se faire ruiner est certainement le souci majeur de beaucoup de jeunes, victimes des circonstances et peut-être aussi de leur statut «fragile» qui les prive d’un privilège comme celui de se détendre ou tout simplement de découvrir d’autres pays et d’autres cultures, permettre à leur énergie et dynamisme de se régénérer. Ni Boeing, ni ATR, le cyclotourisme est là. Il fait son irruption pour titiller les esprits des fous amoureux des voyages à bas prix, moins coûteux et surtout de l’aventure. Le tourisme de découverte, existe bel et bien, chez-nous ou plutôt commence à se frayer un chemin avec une section toute nouvelle créée au niveau de la maison de jeunes de Bouzaréah, dédiée aux passionnés du tourisme par route, de manière générale et par vélo, en particulier. Cet établissement, en fait, a trouvé l’antidote qu’il fallait aux jeunes qui tiennent à concilier ceux qu’ils ont de plus cher, à savoir leur «deux roues» et leur rêve de vivre avec tous leurs sens la fameuse expression qui dit que les voyages ont sept avantages et bienfaits. Eh oui, le vélo, c’est bon pour la santé, mais également pour faire des circuits touristiques, observer des sites et des panoramas, côtoyer des populations et mieux vivre la diversité des cultures et des modes de vie. Parcourir le territoire national, la Tunisie, à bord de leur petit engin de fortune qu’est la bicyclette est devenu désormais possible avec cette louable initiative de la maison de jeunes de Bouzaréah qui introduit ce hobby parmi ses activités pour répondre aux besoins de nombreux férus du guidon et de l’aventure qui ont même fait Alger-Tunis. Cette option à la fois économique et écologique, enregistre un succès grandissant, sous d’autres cieux, avec des sites spécialisés qui dispensent même des conseils pratiques aux amateurs fait ses balbutiements chez-nous et méritent d’être encouragée afin de permettre aux amoureux des longs trajets de découvrir la beauté des paysages et de se ressourcer. En d’autres termes, d’une pierre, deux coups.

Samia D.