Tizi Ouzou : Un cas de suspicion de typhoïde

Un cas de suspicion d'une fièvre de typhoïde a été signalé avant-hier au village Achouba, dans la commune d’Azzefoun, nord du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, apprend-on de la direction locale de la santé.

Selon Azeddine Astouati, chef de service prévention à la direction de la santé, la source de ce village a été isolée par les services sanitaires après avoir pris des prélèvements pour les analyser. Dans une déclaration à la radio locale, Azeddine Astouati a indiqué que le résultat de ces analyses seront connus dans les 72 heures.

Le cas suspecté est une femme âgée de 50 ans, qui a été admise jeudi dernier à l’hôpital d’Azeffoune, pour des problèmes de diarrhées et de vomissements après avoir consommé l’eau d’une source, appelée Ahemam, se trouvant dans le village Achouva, a indiqué le Dr. Astouati Azeddine.

Suite à cette suspicion, une équipe de médecins du service prévention de la direction de la santé de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d’Azeffoune et des éléments du laboratoire d’hygiène de wilaya se sont déplacés vendredi dans ce village pour effectuer des prélèvements, a-t-on appris.

Ces prélèvements ont concerné la source incriminée ainsi que les autres sources et puits se trouvant dans le village, a précisé Dr. Astouati, qui a observé que ces échantillons sont en cours d’analyse et les résultats seront communiqués dans trois jours, soit demain lundi prochain, ce qui permettra de confirmer si l’eau est contaminée ou pas.

Une équipe de l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE), dépêchée vendredi dernier à Achouva, a appris de la commune d’Azeffoune que la source incriminée a été fermée par le bureau d’hygiène communal, mais des villageois ont fait fi de cette fermeture et ont continué à utiliser son eau pour la boisson, a relevé le directeur de l’ADE-TO, M. Berzoug Amar. Le comité du village Achouba, par mesures préventives, a exhorté les habitants du village de ne pas s’alimenter en eau à partir de cette source. En attendant, le résultat des analyses, toutes les mesures sont prises par les autorités pour assurer une alimentation en eau potable au profit des habitants de ce village.

Ainsi des consignes ont été données aux villageois de ne pas boire l’eau des sources et des puits et d’utiliser l’eau du robinet, qui est traitée et dont la qualité est contrôlée par les services de l’ADE, jusqu’à l’annonce des résultats de l’analyse des prélèvements effectués qui définiront la potabilité ou pas de l’eau des sources du village, a-t-on souligné.

La femme présentant des symptômes d’une fièvre typhoïde est actuellement hospitalisée au niveau du service infectieux du chu Nedir Mohamed de la ville des Genêts.

Elle a été transférée vendredi au CHU Nedir Mohammed du chef-lieu de wilaya pour des prélèvements et son cas évolue positivement suite au traitement qui lui a été administré, a observé Dr Astouti.

