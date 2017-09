Exposition en octobre à Lyon : La société touarègue se dévoile

«Touaregs» est l’intitulé d’une exposition qui se déroulera à compter du 17 octobre au musée des Confluences de Lyon en France, un musée d'histoire naturelle, d'anthropologie, des sociétés, et des civilisations, a-t-on appris auprès des responsables de cette institution culturelle. L’exposition vise, selon le musée, à «dépasser les stéréotypes encore tenaces, datant de la période coloniale, véhiculés à propos des Touaregs et invite les visiteurs à découvrir une population de tradition nomade, vivant dans le désert du Sahara». L’exposition s’attache également à montrer en quoi la société touarègue contemporaine, fortement impactée par des bouleversements géopolitiques, environnementaux et économiques de la région, affirme son identité en jouant sur son image et la perception qu’en ont les Occidentaux, notamment à travers ses créations artisanales et artistiques, a-t-on précisé, indiquant que les bijoux et objets traditionnels et contemporains, qui seront exposés, sont issus en grande partie des collections du musée des Confluences. Les visiteurs auront à découvrir des extraits de poésies touarègues, d’affiches, de photographies, d’archives de reportages télévisés, ainsi que des clips musicaux. Pour la réalisation de cette exposition, le musée des Confluences, qui s’est attribué en 2011 le titre de Musée de France, a dû mener une enquête auprès de 500 internautes afin de connaître la place de la société touarègue dans l’imaginaire collectif des Occidentaux.

Les organisateurs de cette manifestation culturelle veulent montrer au public français cette société, confrontée à des problèmes d’ordres géopolitique, économique ou climatique, et qui est en pleine mutation. C’est notamment à travers la langue et l’esthétique que s’affirment ces habitants du Grand Sud désertique, explique-t-on encore, mettant en valeur le «style touareg qui prend forme dans l’art de la parole, l’écriture, la poésie, l’artisanat et les parures». (APS)