Le Coin du copiste : Des concerts à la mémoire de Frantz Fanon

Frantz Fanon, une figure emblématique de la lutte anticoloniale et psychiatre émérite mais également écrivain de talent, qui avait perçu très tôt le système français de domination sur le peuple algérien qualifié d’«indigène», un système ségrégationniste et raciste qui avait provoqué d’énormes inégalités sociales et l’expulsion des autochtones de leurs terres, rendant la situation de ces derniers critique, voire misérable. L’homme, qui avait signé Les damnés de la terre et sympathisé et même pris fait et cause en faveur de la lutte de Libération nationale, demeure pour beaucoup d’Algériens le symbole d’une justice retrouvée et d’une liberté acquise au prix d’une haute lutte de toutes les couches sociales algériennes défavorisées et dont on avait aliéné l’identité propre. Si une salle de l’Office Riadh El Feth, devenu un espace culturel à la fin des années 80, porte son nom, il faut croire que le souvenir de l’homme, mort précocement d’un cancer qui l’avait foudroyé, reste toujours vivace auprès des gens qui ont su apprécier les idées avant-gardistes et révolutionnaires, pour l’époque, contenues dans ses ouvrages. On continue de cultiver la mémoire de cet homme hors du commun, ami de l’Algérie, au point de vouloir y être enterré. Aujourd’hui, des artistes de la nouvelle génération veulent perpétuer tous les credo de l’homme de plume en organisant un grand hommage sous la forme de concerts dans trois villes du pays. Ainsi, un duo de jazz sera en tournée en Algérie à partir du 5 octobre, afin de rendre hommage à Frantz Fanon dans une série de trois concerts.

«Insula» est un duo de jazz formé par Maher Beauroy, pianiste martiniquais et Redha Benabdallah, oudiste franco-algérien. Ils se sont rencontrés en 2006 durant leurs études en musicologie à la Sorbonne, leurs préférences musicales se sont vite mêlées, et presque 10 ans plus tard, ils ont composé leurs premiers titres ensemble de jazz caribéen et de musique arabo-andalouse. Durant la tournée, les deux musiciens rendront hommage à l’écrivain et penseur Frantz Fanon dans une série de trois concerts d’abord à Alger, le 5 octobre, au niveau de l’Institut français (I.F) à partir de 19h30, puis à Constantine le 07 octobre à 18h00 à l’Institut français également, et enfin à Oran le 10 octobre, à l’hôtel Le Méridien à 18h00. L’entrée se fait gratuitement à la limite des places disponibles et sur carte d’accès que vous obtenez en réservant à cette adresse

pour Alger: musiqueinsula2017.alger@if-algerie.com. Quant aux concerts de Constantine et Oran, vous devez vous déplacer au niveau de l’I.F pour réserver.

L. Graba