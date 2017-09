Université de Tizi Ouzou : Aït Menguellet, docteur Honoris Causa

L'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) procédera, mardi prochain, à la remise du diplôme «Doctorat Honoris Causa» à l’aède et auteur compositeur Lounis Ait Menguellet, a annoncé le rectorat de l’UMMTO dans un communiqué mis en ligne sur son site Web. La cérémonie de remise de cette distinction honorifique au poète et chanteur populaire, qui vient de célébrer cette année ses 50 années de carrière artistique exemplaire, se déroulera à l'auditorium du campus universitaire Hasnaoua I de l’UMMTO, a-t-on indiqué. La décision de distinguer cet illustre auteur compositeur par ce diplôme honoris causa a été annoncée en mars dernier par le recteur de l’UMMTO, le professeur Ahmed Tessa, en marge d’un colloque international consacré à l’œuvre et parcours du sage Lounis Ait Menguellet.

Bel. Adrar