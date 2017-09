Exposition collective à la galerie Aïcha-Haddad : Lumières et éblouissements

Nul n’ignore que l’art plastique est un cheminement d’autant plus long que le talent n’est pas toujours au rendez-vous de la production artistique. Or ce n’est pas le cas dans cette remarquable exposition à la galerie Aïcha-Haddad, intitulée «Arc en toile» et où quatre artistes plasticiens, pas très connus mais plutot talentueux, nous donnent à voir des œuvres rudement bien exécutées. Ouiza Achab, Fatiha Ladjadj, Lila Faci, Abdelkader Mekdem : il faut dire que chacun de ces quatre artistes plasticiens, suivant pratiquement le même protocole, s’est constitué une série de toiles, les uns dans une perspective contextuelle –nature, paysages, fleurs–, les autres dans une perspective plus personnelle, quelque fois expressionniste —portraits, scènes et types, projections philosophiques... Les œuvres exposées témoignent ainsi de l’imprégnation profonde de paysages, de situations sociales observées, «vécues», puis remémorées, recomposées, sans trop se préoccuper d’exactitude topographique.

Ces œuvres témoignent aussi de scènes symboliques, de leurs couleurs chatoyantes, de leur lumière éblouissante. Exception faite pour les portraits et mises en situation de contraintes, elles évoquent toutes, ou presque, l’image d’une douce rêverie poétique, un jardin d’éden aux couleurs vives et aux tonalités chaudes. D’où sans doute l’idée des organisateurs de faire appel à des artistes au talent «neuf» pour voir s’il est possible, en ce début de millénaire, entre tempête marine et marée noire, de reconsidérer l’expression picturale à l’aune d’une certaine forme de peinture algérienne contemporaine. Car, une fois de plus, à bien y regarder, on devine que les artistes en question n’ont, à l’encontre des assidus du monde de l’art, pas négligé —ou pas oublié— un seul détail de ces moments passionnants de découverte, en direct, de l’art, cet inconnu... Même si parfois ils se dédoublent, pour mieux se juger mutuellement et relativiser ainsi leur importance. Les démarches individuelles ainsi s’épaulent et donnent de nouveaux éclairages à la réflexion, gage de cette pensée en perpétuelle évolution, à chaque étape remise en cause, que le collectif semble tenir pour principale ligne de conduite. Comme quoi l’émulation artistique produit ses effets qui, loin de pervertir la galerie, lui donnent au contraire, chaque fois que de besoin, un nouvel élan. Ce qu’il faut retenir en définitive, c’est que le cheminement lent ainsi évoqué en introduction est l’affirmation de la peinture comme denrée spirituelle, comme richesse culturelle, véhicule de notre vécu, de nos pensées, de nos sentiments. Des mythes, comme du quotidien. Nos artistes plasticiens peuvent même, à la limite, disparaître, le ferment portera ces peintres jusqu’à l’autoportrait et jusqu’à la signature, effaçant de ce geste les anagrammes et silences sur des identités individuelles qui se cherchaient. Au-delà de toute formulation usée, les œuvres présentées semblent, pour tout dire, interroger avec une intensité de plus en plus exigeante la lumière. Et ses éblouissements. A contempler donc non comme un aboutissement, mais plutot comme une nouvelle étape prometteuse des arts plastiques dans notre pays.

Kamel Bouslama