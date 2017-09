Leïla Mallem, romancière, Noces en barbarie : l’amour contre la haine

Rencontrée hier à la librairie du Tiers-Monde à Alger, pour la vente-dédicace de son premier roman, Noces en barbarie, paru tout récemment chez Dar El-Gharb Éditions, Leïla Mallem revient, dans cet entretien, sur les moments forts de son roman, qui met en exergue une histoire d’amour entre un intégriste et une femme médecin.

Vous venez d’éditer votre premier roman Noces en barbarie… De quoi est faite cette histoire au titre paradoxal ?

Il s’agit d’un roman d’amour, une fiction qui se situe dans la décennie noire, les années 90. L’histoire commence avec l’enlèvement de trois jeunes. Deux cousines, dont une médecin, et un jeune homme, tombent sur un faux barrage. On les emmène au maquis séparément, et à partir de là, chacun des trois personnages aura un destin différent. Le garçon est décapité, la cousine est devenue objet sexuel des intégristes, tandis que l’héroïne médecin reste, elle, enfermée par l’émir, et à force de conflit, de confrontations, de dispute, d’opposition, ils finissent par se découvrir et une histoire d’amour naît dans le maquis, au milieu de la barbarie.



Comment est-ce possible qu’une femme médecin tisse une relation d’amour avec un intégriste ?

Cette histoire d’amour passe par beaucoup d’épisodes dramatiques ; l’enfermement, la peur, la claustration, le viol de la cousine alors qu’elle a été respectée… L’émir, au fond, était un homme de bonne famille, déçu par tout ce qui se passait à l’époque, il est devenu intégriste révolutionnaire… Un amour improbable au début, les deux personnages sont antagonistes, ils sont différents, ils finissent par se comprendre, par se découvrir et par s’aimer.



Comment le choix de l’unité de temps s’est porté sur la décennie noire ?

Je me suis dit qu’il y a beaucoup à dire à propos de cet épisode trouble de notre histoire contemporaine. La littérature algérienne met la lumière énormément sur la guerre de Libération nationale et l’indépendance, beaucoup d’histoires reviennent, je voulais faire quelque chose d’original ; c’était une guerre ou une insurrection? on peut l’intituler de façon différente, mais l’imagination a jailli de la sorte, on la laisse vagabonder et on la suit là où elle nous emmène.



Quel est le moment fort de l’intrigue ? Est-ce que vous avez essayé de dire que l’amour finit toujours par triompher face au vicieux cercle de la haine ?

En effet, je veux dire que l’amour peut dynamiter toutes les barrières et toutes les différences, il peut embellir la vie, il n’y a qu’avec ça qu’on peut vivre, c’est le seul moyen pour vaincre la haine et la violence. Pour le moment fort du livre, j’aime bien l’opposition des deux héros, l’émir intégriste qui est borné dans sa pensée, et elle, fille moderne, évoluée, qui renverse tous les clichés et les préjugés, elle lui fait du rentre-dedans … Le moment le plus fort, c’est lorsque l’héroïne atteint ses limites et se rase le crâne, elle lui dit que si, pour toi, l’Islam ce n’est qu’une chevelure...



Quel est le message que vous avez essayé de véhiculer à vos lecteurs ?

D’abord c’est un message d’espoir, je veux montrer que la violence et la haine ne mènent à rien, le message c’est que l’homme et la femme devraient essayer de se comprendre au lieu d’avoir une relation de violence, de domination, d’oppression et j’ai voulu aussi montrer que la femme est capable d’acte de violence immense, comme se raser le crâne; c’est une violence inouïe pour contrer le diktat de cet intégriste.



Comment vous vous êtes retrouvée dans le fabuleux univers de la littérature ? Et puis parlez-nous de vos projets...

J’étais enseignante pendant longtemps, j’ai enseigné à tous les niveaux, secondaire et même à l’université. Je me consacre à présent à l’écriture. Noces en barbarie est mon premier roman. Deux autres projets sont en gestation, le premier un roman et une nouvelle, une histoire presque finie qui devrait être éditée prochainement, une histoire ancrée dans le vécu algérien, tandis que l’autre, l’histoire se déroule pendant la guerre de Libération nationale.

Entretien réalisé par :

Kader Bentounès