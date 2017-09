Le chiffre du jour : 20 milliards de dollars

Le Président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait effacé une partie de la dette de certains pays «les plus pauvres» d’Afrique. «Dans le cadre de l'initiative visant à aider les pays les plus pauvres et en état de fort endettement, nous avons annulé plus de 20 milliards dollars de dettes de différents pays africains», a déclaré Vladimir Poutine.