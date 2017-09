Traité de libre-échange nord-américain : Des progrès importants

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont fait part, mercredi dernier, de «progrès importants», lors du troisième round de renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) en dépit des tensions entre le Canada et les USA liées au conflit commercial opposant les constructeurs aéronautiques Boeing et Bombardier.

Après cinq jours de négociations dans la capitale canadienne, les négociateurs sont parvenus «à des progrès importants dans plusieurs domaines» avec un rapprochement de leurs propositions respectives et en s’entendant sur des éléments du texte négocié, indique une déclaration commune. «Certaines des questions les plus difficiles n’ont pas (encore) été abordées», a cependant admis lors d’une conférence de presse la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. «Il y encore beaucoup de travail devant nous», a renchéri le représentant américain pour le commerce, Robert Lighthizer, évoquant des «questions très difficiles et litigieuses». Mme Freeland a profité d’une réunion avec M. Lighthizer pour exprimer le désaccord complet du Canada avec la décision du département américain du Commerce d’imposer des droits antidumping de 220% sur les avions CSeries de Bombardier, accusé par Boeing de percevoir des subventions publiques et de vendre à perte. «Je pense que nous savons tous que c’est une administration protectionniste. Elle parle ouvertement d’une politique d’»America first». C’est une réalité avec laquelle le Canada doit composer», a dit Mme Freeland, en faisant du règlement de ce nouveau conflit commercial une «priorité». «Cela a été une séance de négociations très productive et des progrès ont été accomplis sur certaines questions», a souligné pour sa part le ministre mexicain de l’Economie, Ildefonso Guajardo. «Des progrès ont été réalisés plus particulièrement dans les domaines des télécommunications, de la politique de la concurrence, du commerce électronique, des bonnes pratiques de réglementation, ainsi que du régime douanier et de la facilitation des échanges», précise la déclaration commune.

Les négociateurs se sont aussi entendus sur l’ajout d’un chapitre à l’Accord de libre-échange nord-américain consacré aux petites et moyennes entreprises. Ils prévoient par ailleurs d’achever la renégociation du chapitre sur la concurrence avant le prochain round de négociations à Washington, du 11 au 15 octobre.