Développement du tourisme : Les atouts d’Oum El-Bouaghi

Les participants à une journée d’étude sur le rôle de l’investissement dans le développement économique local, organisée jeudi à la maison de la Culture Nouar-Boubaker d’Oum El-Bouaghi, ont affirmé que les atouts naturels de cette wilaya constituent «un climat favorable pour la promotion de l’investissement et du développement touristique». Le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Thabet Mokdad, a souligné, au cours de cette rencontre, ouverte par le wali Djamel Edinne Berimi, que 63% de la superficie de la wilaya d’Oum El-Bouaghi est constituée des zones humaines et des plaines, et 17,3% des montagnes.

Il a, dans ce contexte, affirmé que ces potentialités sont des opportunités et des avantages pour l’investissement dans le domaine du tourisme, à travers la réalisation de projets d’infrastructures hôtelières, des chalets et des villages touristiques et des aires jeux et de loisirs. Le conférencier a également énuméré les avantages accordés aux porteurs de projets touristiques en matière d’accès au foncier et de crédits bancaires à taux avantageux, outre des exonérations fiscales pour l’acquisition de meubles et équipements d’hôtellerie. Une exposition des produits locaux a été organisée en marge de la journée conjointement organisée par la Chambre de commerce et d’industrie, le guichet unique de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), et la pépinière d’entreprises.