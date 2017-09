Concession de terrains à Constantine : L’octroi des actes tributaire ­de l’avancement du projet

La délivrance des actes de concession de terrains susceptibles d’abriter des projets d’investissement sera désormais

«tributaire du taux d’avancement des travaux de réalisation de ces projets», a annoncé le chef de l’exécutif local,

Abdessamie Saidoune.

Au cours d’une rencontre de concertation avec plus de 400 investisseurs locaux, le wali a précisé que «l’octroi de l’acte de concession n’est envisageable qu’à partir d’un taux d’avancement de projet de l’ordre de 10%». Il a, à ce propos, ajouté que cette mesure permettra de donner un «nouvel élan» au processus de l’investissement local, détaillant que sur un total de 304 actes de concession de terrain délivrés récemment dans le cadre de l’investissement, 83 bénéficiaires seulement ont déposé des demandes pour les permis de construire et uniquement 8 investisseurs ont commencé la concrétisation de leurs projet sur terrain. M. Saidoune a également annoncé le transfert du guichet unique ouvert dans les communes pour statuer sur la délivrance de permis de construire vers un service rattaché à son cabinet, sous la présidence du chef de cabinet et le Directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), arguant que le procédé vise «un meilleur traitement de ce dossier». Une cellule de suivi, d’accompagnement et de contrôle du dossier de l’investissement à Constantine a été récemment installée dans le cadre de la stratégie tracée pour redynamiser ce secteur créateur de richesse, a encore souligné le wali, mettant l’accent sur l’importance de la communication dans la réussite de tout projet. Cette cellule composée d’attachés de cabinet se chargera de la collecte de toutes les informations relatives à l’investissement dans la wilaya depuis l’examen de la demande jusqu’au lancement des travaux, en passant par les formalités d’implantation et d’établissement des décisions et d’actes de concession, a expliqué le même responsable. Le wali, qui a eu à écouter les multiples préoccupations soulevées par les investisseurs s’agissant, notamment des lenteurs enregistrées dans la délivrance des permis de construire, a appelé les investisseurs à «s’impliquer efficacement» dans le programme de mise à niveau et de viabilisation des zones industrielles et celles d’activités en optant pour un montage financier devant assurer la concrétisation du programme de mise à niveau de ces zones.