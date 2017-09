Salon SIBAL-Expo 2017 : Technologies à la source

L’industrie de la boisson en Algérie, se développe à une vitesse grand V. Elle enregistre une croissance annuelle moyenne de 8%. Ces résultats sont le fruit d’une dynamique intrinsèque de la filière ainsi que des opportunités de l’économie algérienne et de l’apparition de nouveaux modes de consommation. Ce qui constitue un signe fort, c’est la production du marché locale qui atteint les 98% des boissons et seulement 2% d’importés. Et de rappeler, dans une déclaration à El Moudjahid, la représentante de l'Association des producteurs algériens de boisson (APAB), Mme Cherkaoui souligne que «sur la période 2005-2015, cette l’industrie a enregistré une croissance significative à savoir : 14% pour la production, 15% pour les consommations intermédiaires et 13% pour la valeur ajoutée. «Au vu de ces résultants encourageants, un premier Salon dédié exclusivement à cette activité (SIBAL-Expo 2017), se tiendra du 27 au 29 novembre, au Centre international des conférences d'Alger (CIC) à Alger. Dans un communiqué dont une copie nous a été envoyée, les organisateurs ont précisé que cette édition qui s’étale sur trois jours va ouvrir ses portes aux professionnels des boissons en Algérie. Il constituera un espace d’échanges et de concertation entre différents professionnels du domaine, une opportunité de rencontrer des sociétés professionnelles, outre l’opportunité d’être en contact avec des entreprises étrangères pour des échanges d’expériences du métier et développer votre réseau en Algérie et sur l’international à travers des rencontres BtoB de qualité. Cet événement va réunis pas moins de 100 exposants du domaine de l’industrie des boissons, des arômes et des produits laitiers en présence de 20,000 visiteurs professionnels.

M. A. Z.