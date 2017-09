M. Mohamed Bakalem, chef de division des études économiques au CNES : « La CNR a besoin de solutions structurelles »

Abyssal ! C’est le qualificatif qu’emploient différents responsables pour définir le déficit de la Caisse nationale des retraites, évalué à 500 milliards de dinars. Et cela ne date pas d’hier. La CNR vit-elle un scénario de Charybde en Scylla ? Compte tenu de cette situation urgente, le gouvernement passe à l’action et compte rétablir le rééquilibrage de la caisse.

Le Premier ministre l’annonce : le projet de la loi de Finances 2018 inclura 500 milliards de dinars pour la Cnas afin de financer la Caisse nationale des retraites (CNR). Cette solidarité inter-caisses est-elle l’unique sortie de zone de danger? Joint hier au téléphone, M. Mohamed Bakalem, expert financier, chef de division des études économiques au Conseil national économique et social, répond que cette solidarité qualifiée de solution «conjoncturelle» est «insuffisante». Que faire ? Relever le taux des cotisations? «Ce n’est pas le moment, non plus», explique l’universitaire. Et d’ajouter : même la diversification économique, à travers laquelle seront créés davantage d’emplois, ne voit toujours pas le jour. Dans son analyse, il précise que des solutions «structurelles» sont plus que jamais nécessaires, à travers le retour, dit-il, à «l’orthodoxe économique». Et met l’accent sur la nécessaire révision de l’arsenal juridique régissant l’investissement. Dans sa toute récente sortie médiatique, le premier responsable de la CNR a énuméré les solutions envisagées, citant, entre autres, l’on parle de la création d’une branche pour la retraite complémentaire, déjà existante dans certaines mutuelles. S’appuyant sur des chiffres récents, il rebondit sur l’importance des départs à la retraite en 2015 (150.000) et en 2016 (180.000), alors que les prévisions pour 2017 tournent autour 40.000 à 50.000 partants. Vient s’ajouter la baisse considérable de l’emploi au courant de ces trois dernières années, notamment dans des secteurs à fort taux d’employabilité comme le bâtiment et les travaux publics, n’est pas en reste. Pis encore, la CNR vit exclusivement des cotisations des salariés, soit deux cotisants pour un retraité. «Nous sommes arrivés aujourd’hui à deux cotisants pour un retraité. Il y a en tout 6 millions de cotisants à la CNAS pour 3 millions de retraités. Parmi ces retraités, nous avons un million d’ayant-droits. C’est vous dire que le déséquilibre est tel que nous n’arrivons à tenir le coup que grâce à un financement de la CNAS dans le cadre de la solidarité inter caisses», expliquait-il. Aussi il a été relevé l’impératif d’une refonte du système des retraites et plus de sensibilisation afin d’inciter les employeurs à déclarer leurs employés.

La masse monétaire nécessaire pour le paiement des retraités est de près de 1000 milliards de dinars par an. Quant à M. Abderrahmane Mebtoul, expert international, il préconise une meilleure croissance économique devant peser devant la croissance démographique. En 2016, les naissances atteignent 1.67 millions.

En 2000, ce chiffre ne dépassait pas les 600.000. Aussi, il voit en l’insertion de 35% de la population qui est employée dans la sphère informelle pour que les entrepreneurs payent leurs cotisations loin des mesures bureaucratiques, une solution pour sauver la CNR.

Une solution qui viendra aussi par la révision du Code du travail, le renforcement du dialogue social en expliquant la situation difficile que traverse le pays, et instituer les paramètres de pénibilité des métiers.

Fouad Irnatene