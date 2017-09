Fédération nationale des agences immobilières : Encadrer la profession

«Nous avons transmis au gouvernement et aux différentes parties concernées une proposition de loi pour mieux encadrer l'exercice de la profession». Telle est l’annonce faire hier, par le président de Fédération nationale des agences immobilières. En effet, en attendant que le gouvernement puisse statuer sur cette doléance, les représentants de quatre ministères (Habitat, Commerce, Justice et Finances) se sont réunis il ya quelque temps, pour étudier la faisabilité du passage obligatoire par une agence immobilière pour toutes les transactions, y compris entre particuliers. "Cette mesure, en cours de réflexion, permettra de faire face aux parasites du marché immobilier et le maîtriser à travers des données statistiques fiables". M. Abdelhakim Aouidat qui s’est entretenu avec la presse en marge de la 3e édition des Journées de sensibilisation immobilière, organisée par la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI) et le portail internet des annonces immobilières Lkeria.com. a fait savoir que le métier d’agent immobilier a été longtemps délaissé, jusqu’à la parution du décret 09-18 du 20 janvier 2009 fixant les conditions de l’exercice de la profession d’agent immobilier.

Premier jalon juridique qui est loin d’être négligeable, M. Aouidat estime que le décret exécutif est devenu insuffisant de par la rapide évolution qu’a connue le secteur de l’immobilier. En effet, celui-ci se limite aux conditions d'accès au métier, alors que la profession a besoin d'une loi qui englobe les différents aspects techniques de l'agent immobilier. «Cette loi devrait permettre à ces agents immobiliers de jouer un rôle plus "influent" dans la gestion du marché immobilier, tout en tenant compte des intérêts des facteurs périphériques, notamment la relation clients/agence», a-t-il dit.

Allant plus loin, M. Aouidat a relevé que la relation entre le client et l’administration et l’agent immobilier reste indéfinie, assez floue dans ce texte réglementaire «Cette réglementation qui met, tous les jours, les agences immobilières en difficulté avec leurs clients, créant un climat de méfiance envers ces professionnels à cause des interprétations souvent contradictoires des dispositions de ce texte», a-t-il expliqué. Selon lui, pour pouvoir arriver à maîtriser ce triangle, il faudrait qu’il y ait une loi qui définisse les relations entre tous les acteurs du secteur, afin que l’agent immobilier ait l’accès facile à l’administration algérienne «comme cela se passe partout dans le monde ».

Plus de mille agents immobiliers activent dans la capitale



Le président de la Fédération a souligné l’importance de «responsabiliser l’agent immobilier agréé, qui doit chapeauter toutes les transactions immobilières même entre particuliers et ce, pendant une période de 5 ans, afin d’apporter plus de transparence aux opérations de ventes et de location a travers le pays». Une démarche qui devrait être entreprise afin de régler l’important problème du marché parallèle, selon notre interlocuteur.

Pour sa part, le directeur du portail Lkeria.com, Lotfi Ramdani, préconisera la création d’un fichier national des données relatives à l'évaluation immobilière, couvrant les différentes localités du pays, qui sera actualisé périodiquement et servira de base référentielle de calcul, soulignant dans ce contexte, sur la nécessité de s'appuyer sur des critères scientifiques pour professionnaliser ce domaine et contrecarrer les évaluations erronées des intermédiaires illégaux. "L'évaluation est un acte fondateur qui joue un rôle majeur dans la stabilisation et la régulation du marché et la résorption de la spéculation, l'instauration d'un climat de confiance entre agences et clients", a-t-il estimé Il affirme dans ce sens qu’ en 2015 la base imposable des transactions immobilières était de 200 milliards de DA annuellement. Ce montant n’est absolument pas la valeur réelle mais juste la valeur déclarée, «je peux vous dire que la valeur réelle peut facilement avoisiner les 400 milliards facilement», a-t-il déploré

En outre, notre interlocuteur a souligné que la FNAI plaide pour la révision du barème des honoraires, qui "ne satisfait pas les agences". Selon M. Aouidat, la fédération a appelé à la création d'une mutuelle qui devra, selon lui, couvrir les risques liés aux transactions immobilières, selon les capacités de l'agence et son chiffre d'affaires, soulignant que le système du cautionnement, prévu par le décret de 2009, doit être revu.

«Il y a d’abord la rémunération de l’agence immobilière régie par l’article 34 du décret 09/18. Celui-ci prévoit que l’agent immobilier ouvre droit, dans le cadre de l’exercice de sa profession à une rémunération. En ce qui concerne l’agence et le courtier immobilier, cette rémunération est fixée à 3% de la valeur de la transaction lorsque la valeur du bien équivaut à 1.000.000 DA, à 2% de la valeur de la transaction lorsque la valeur du bien est inférieure ou égale à 5.000.000 DA, à 1% de la valeur de la transaction lorsque la valeur du bien est supérieure à 5.000.000 DA. Lorsqu’il s’agit d’un bien à louer, sa rémunération équivaut à un mois de location par année de location. Le décret ne précise cependant pas qui doit la payer», a-t-il souligné, affirmant que maintenant aucun bien immobilier ne coûte moins de 5.000.000 DA, ce qui implique a ces yeux la nécessité de revoir le barème.

Concernant les journées de sensibilisation et de formation le président de cet organisme affirme qu’elles ont pour but de former les agents immobiliers qui sont au nombre de 1000, rien qu’au niveau de la capitale, et les familiariser plus avec les lois les techniques et les pratiques relative a leur domaine ainsi de les mettre à jour sur ce qui ce passe sur le terrain et le marché de l’immobilier.

