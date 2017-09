Logement promotionnel aidé : Une formule complémentaire

Une commission du ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, se penche actuellement sur la mise en place des mécanismes relatifs au programme de logement promotionnel aidé LPA, qui sera relancé prochainement. Cette formule qui revient après avoir été suspendue, sera complémentaire aux autres formules en vigueur, permettra aux souscripteurs d’éviter les crédits bancaires et les intérêts qui en résultent. Selon une source au ministère de l’Habitat, cette commission est en phase de mettre les dernières retouches sur la nouvelle formule de logement, qui nous dit-on, «ne remplacera en aucun cas la formule du logement AADL», comme il a été rapporté par certains médias, mais sera complémentaire aux autres formules du logement de sorte à faire que chaque formule sera destinée à une frange de souscripteurs selon leur salaire. La situation sociale, la méthode de paiement et autres conditions qui seront définies par ladite commission.

Selon nos sources, la nouvelle formule du LPA, permettra à ses souscripteurs de bénéficier des aides da la caisse nationale du logement CNL, d’un montant qui peut atteindre jusqu’à 70 millions de centimes. Une somme qui sera versée directement au promoteur chargé de la réalisation. Le souscripteur paiera le reste du coût du logement en versant une première tranche, et le reste du montant sera divisé en plusieurs tranches. Le souscripteur peut également avoir recours à la banque pour s’acquitter du montant du logement qui sera remboursé à travers des versements mensuels.

Le même responsable a précisé que la commission est en train d’étudier le coût du logement de cette formule, ainsi que le montant de la première tranche à verser par le souscripteur, ainsi que l’aide de la CNL. Il convient de rappeler que le LPA, est une nouvelle formule lancée en 2010 par les autorités publiques, en remplacement à la formule du logement social participatif (LSP).

Concernant la formule du logement AADL, la même source a indiqué qu’elle sera poursuivie tel que prévu, que ce soit pour le programme 2001-2002 ou pour le programme AADL2 de 2013, précisant que le financement des projets a été introduit dans la loi de finance 2018, rassurant ainsi les souscripteurs que le programme se poursuivra jusqu'à la livraison de la dernière unité.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, avait déclaré que le retour de la formule de Logement promotionnel aidé (LPA), est tributaire d’une batterie de garanties et de mécanismes permettant d’éviter la reproduction des erreurs du passé. Mais à une condition : faire un état des lieux approfondi par rapport à ce qui a été réalisé dans le cadre de cette formule. Le ministre a préconisé «d’identifier les insuffisances en vue d’apporter les correctifs nécessaires, avant d’envisager un retour à la formule du logement promotionnel aidé».

Le dossier du LPA devrait donc, être épuré de toutes les carences et les lacunes qui ont emmené les pouvoirs à geler cette formule. Le ministère de l’Habitat a, dans cette perspective, tenu une réunion avec des experts et des responsables du secteur, afin d’examiner les conditions d’une relance du LPA, mais sous une nouvelle forme. En vue de bien cerner le volet financier des projets de cette nouvelle formule, il est envisagé d’associer le Fonds de garantie (Fgar), de façon à préserver aussi bien les intérêts des collectivités, que celle des souscripteurs. Il a également révélé la possibilité d’introduire de nouvelles formules de logements, dans le but «d’alléger la trésorerie du pays et insuffler au secteur du bâtiment une nouvelle dynamique».

Les entreprises privées spécialisées dans la construction de logement sont également invitées à investir dans le secteur. «Nous privilégions les formules de logements qui ne reposent pas uniquement sur l’aide de l’Etat, mais qui permettent aussi bien aux promoteurs, aux citoyens ainsi qu’aux collectivités, de participer à leur financement» a-t-il expliqué.

Il est utile de rappeler que, selon les termes juridiques, le logement promotionnel aidé (ex-LSP) est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies. Il est destiné à des demandeurs éligibles à l’aide de l’État algérien.

Ce segment de logements qui s’adresse à des revenus moyens est réalisé selon un montage financier qui tient compte d’un apport personnel, d’un crédit bonifié et d’une aide non remboursable de l’État.

Salima Ettouahria