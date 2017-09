Le ministre de l’habitat à Mascara : Soutien aux jeunes promoteurs

De l’assainissement du foncier domanial à la simplification des procédures, notamment la délivrance des permis de lotir au titre des PDAU, en passant par l’encouragement des jeunes opérateurs et l’utilisation des matériaux de construction locaux, une nouvelle vision du secteur est esquissée pour s’intégrer dans le schéma directeur et élaborer un plan de charge pour son inscription, dans le cadre de la future loi de finances, et poursuivre l’élan d’investissement et de construction d’équipements collectifs. C’est ce qu’a réaffirmé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, en visite hier dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Le ministre s’est rendu dans la localité d’Ain El Berd où il a inspecté le chantier des 100 logements LPL dans le cadre du dispositif ANSEJ permettant au premier responsable de ce département de s’étaler sur les formules à promouvoir et d’insister surtout sur l’accompagnement des jeunes opérateurs. «Ces jeunes bâtisseurs ont du mérite car ils se sont intégrés parfaitement dans la dynamique nationale et figurent désormais dans les priorités de l’action du gouvernement conformément aux orientations du Président de la République», a-t-il souligné avant d’assurer les gestionnaires locaux de son soutien dans l’acte de bâtir.

A Ain Trid, le ministre a effectué une autre halte pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet des 45 logements ruraux et aborder la conception de la notion de groupement en passant en revue les spécificités de la formule et sa nécessaire conformité à la norme de la ruralité.

A Sidi Lahcène, chef-lieu de daïra, il a inspecté le chantier des 1000 logements publics locatifs et s’est entretenu avec l’opérateur en charge, insistant sur le respect des délais et la qualité de l’ouvrage.

M. Temmar a également visité une exposition des matériaux de construction locaux. A ce titre, il a appelé les gestionnaires du secteur à encourager la production nationale dans la réalisation du programme d’équipement et à exploiter au mieux les potentialités existantes. «C’est le défi à relever» a-t-il déclaré, rappelant les priorités et les urgences et la valorisation du compter sur soi pour la relance et la croissance… Dans la cité de la Mekkerra, M. Temmar devait poser la première pierre des 800 logements AADL ,inspecter le chantier des 500 logements LPP, visiter une unité de fabrication PVC et prendre connaissance de l’état d’avancement de l’opération de réhabilitation du vieux bâti avant de présider une cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires de 357 logements AADL et de 90 autres LPL . Cette visite d’inspection et de travail a permis de situer l’effort de l’Etat dans le domaine social puisque pas de 62.640 logements ont été réalisés depuis 1999 alors que 20.909 autres sont en cours de réalisation pour atteindre un taux d’occupation de l’ordre de 4,2 nettement inférieur à la moyenne nationale.

A. Bellaha