Prévention contre le ver blanc et le brome des champs : campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre le ver blanc et le brome des champs et leurs répercussions sur les cultures céréalières ainsi que le rétrécissement des terres en jachère a été lancée, à la maison de jeunes H’richa- Amar, dans la commune d’Ain Smara (wilaya de Constantine). A cette occasion, le chef du bureau de la formation et de la vulgarisation agricole de la direction des services agricoles (DSA), Cherif Bouhadja, a affirmé que cette campagne, à l’initiative des services agricoles, en coordination avec la chambre locale de l’agriculture, ciblera les six daïras de la wilaya. Il a informé, dans ce contexte, que cette campagne va s’attaquer au problème des fléaux nuisibles aux cultures hivernales, et ce, de manière scientifique et technique avec pour objectif la sensibilisation par le biais de la description scientifique et biologique et le recensement des dégâts engendrés par le ver blanc et le brome des champs ainsi que les techniques de lutte contre ces fléaux au cours des précédentes saisons agricoles. Au menu de cette campagne, plusieurs conférences sur le sujet seront animées par différents acteurs du secteur agricole, comme l’inspection phytosanitaire de wilaya, la station régionale de protection des végétaux, des représentants de l’Institut technique des grandes cultures (ITGC) et de l’Institut national des recherches agronomiques d’Algérie (INRAA) en plus de fellahs, a indiqué cette même source.

Ce même responsable a, par ailleurs, précisé que lors de cette campagne de sensibilisation, qui durera une journée au niveau de chaque daïra, les problèmes, tout comme les solutions adéquates pour lutter contre ces fléaux seront abordés, d’autant que cette opération coïncidera avec le lancement de la campagne de labours-semailles, le 1er octobre prochain. (APS)