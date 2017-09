M. Bouazghi à Batna : « Les subventions en faveur de l’agriculture se poursuivront »

De notre envoyée spéciale : Kafia Ait Allouache

Orienter les efforts de l’État vers les créneaux où l’Algérie possède des potentialités importantes, comme l’agriculture, est l’une des voies capables d’insuffler une dynamique concrète à l’effort de développement.

Dans un contexte économique mondial marqué par l’instabilité des marchés, notamment pétrolier, la maîtrise de l’évolution du secteur agricole et, par ricochet, l’agroalimentaire est plus que d’actualité au regard des impératifs de préservation de la sécurité alimentaire du pays. «L’agriculture et au cœur de la stratégie du gouvernement, et occupe une place prédominante», a souligné le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, hier, lors d’un point de presse organisé en marge de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya de Batna, rappelant toutefois les principaux points sur lesquels se concentre ce plan d’action, à savoir, l’élargissement des superficies agricoles et des superficies irriguées pour atteindre 2 millions ha d’ici 2019, la diversification de la production nationale, atteindre l’autosuffisance alimentaire et faire de l’industrie agroalimentaire une priorité de l’économie nationale.

D’après les déclarations de M. Bouazghi, il est question de réindustrialiser le pays sur la base d’une nouvelle politique engagée depuis quelques années en tant qu’enjeu majeur pour la transformation structurelle de l’économie algérienne, la densification du tissu économique et l’accroissement de la richesse et de l’offre d’emploi. Il n’omettra pas d’indiquer que l’Etat mise sur le secteur de l’agriculture en tant qu’alternative fiable à «l’or noir», et cela pour assurer l’autosuffisance alimentaire, mais aussi pour passer à l’exportation.

Ainsi, le ministre a bien affiché la volonté de son secteur de faire de l’agriculture une «source d’exportation» suite au programme tracé par le Président de la République depuis 2009. D’ailleurs, c’est ce qui a été témoigné par le ministre de l’Agriculture, qui précisera que «l’Etat subventionne et continuera à subventionner» les agriculteurs pour leur permettre de faire plus d’efforts, de réaliser plus de résultats, mais surtout pour booster le secteur à réaliser les espérances escomptées. L’ambition étant de faire en sorte à ce que le secteur agricole soit mis «en position de contribuer d’une manière significative à la croissance économique et au relèvement du niveau de la sécurité alimentaire du pays».

Il a également précisé qu’une bonne production a été enregistrée, tout en relevant que les plans d’action tracés ces dernières années pour booster au mieux les différentes filières, commencent à donner leurs fruits, ce qui explique que le marché local est suffisamment alimenté. Selon le même responsable, la production de certaines de ces filières, dont la pomme de Batna, devrait être exportée.

De ce fait, les nouveautés, pour cette filière, indique-t-il, se résument dans l’encouragement de l’accompagnement de celle-ci, qui se fait au niveau local pour marquer « la décentralisation des interventions. Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que l’agriculture devra trouver un moyen de se relancer dans une conjoncture où la crise vient une nouvelle fois rappeler au gouvernement l’importance de ce secteur.

Sur ce plan, l’ensemble des instructions signées par M. Abdelkader Bouazghi énumèrent les principales actions qui doivent être menées, afin de recadrer l’action des pouvoirs publics et le mode d’intervention de l’administration sectorielle sur le terrain. Et ce, « afin de soutenir le développement des exploitations agricoles, ainsi que différentes filières et favoriser l’emploi».

K.A. A.